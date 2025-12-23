Es tendencia:
Los millones que recibió Alpine de parte de la Fórmula 1 por la temporada de Pierre Gasly y Franco Colapinto

La escudería francesa recibió una cantidad de millones inferior a la del 2024, pero era de esperar, por el rendimiento de sus pilotos esta temporada.

Por Germán Celsan

Gasly, Colapinto y los millones que generaron para Alpine
Gasly, Colapinto y los millones que generaron para Alpine

Tres semanas han pasado desde el cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1, y lo cierto es que para Franco Colapinto y Pierre Gasly no ha sido el año más positivo dentro de la categoría, aunque Alpine no haya hecho demasiado como para darles una oportunidad realista de pelear con el resto de las escuderías.

Sin auto, ni Colapinto ni Gasly fueron capaces de realizar ningún milagro y el décimo puesto conseguido por el piloto francés en el Gran Premio de Brasil fue el último de los 22 puntos que cosechó Alpine en el 2025. Luego llegaron tres Grandes Premios sin sumar, para acumular 10 de los últimos 11 GP sin puntos, y finalmente acabar la temporada en el último lugar del campeonato de constructores.

Gasly fue el único que sumó puntos para Alpine en la temporada.

En este contexto, Alpine terminó transformándose también en la escudería que menos dinero recibió por parte de la Fórmula 1 al terminar la temporada, ya que el reparto está directamente vinculado con el rendimiento de la escudería en la temporada y su posición dentro del campeonato de constructores.

La Fórmula 1 no revela los montos exactos que reparte en premios, pero se supo mediante diversos medios especializados que la base que recibe el último en el campeonato de constructores es un total de 60 millones de euros, y para cada posición que se escala se suman aproximadamente 10 millones extras. Alpine terminó en último puesto y sus ganancias se quedarán en esos 60 millones.

Alpine sacrificó el 2025 y posó todas sus expectativas en la próxima temporada.

Tabla de posiciones del campeonato de constructores de la F1 2025

  1. McLaren – 833 puntos
  2. Mercedes – 469 puntos
  3. Red Bull – 451 puntos
  4. Ferrari – 398 puntos
  5. Williams – 137 puntos
  6. Racing Bulls – 92 puntos
  7. Aston Martin – 89 puntos
  8. Haas F1 Team – 79 puntos
  9. Sauber – 70 puntos
  10. Alpine F1 Team – 22 puntos

En síntesis

  • Alpine F1 Team finalizó último en el campeonato de constructores 2025 con 22 puntos.
  • Pierre Gasly fue el único piloto de la escudería en sumar puntos esta temporada.
  • La escudería recibirá 60 millones de euros en premios por su posición en el campeonato
germán celsan
Germán Celsan

