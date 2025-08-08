Es tendencia:
Mientras Esteban Ocon ganaba 5 millones en Alpine, esto cobra Pierre Gasly como compañero de Franco Colapinto

Ya se conoce el monto que percibía el actual corredor de Haas en su anterior escudería y ahora se reveló lo que recibe el francés.

Por Nahuel De Hoz

Pierre Gasly junto a Franco Colapinto, ambos pilotos de Alpine en la Fórmula 1.
Al igual que ocurre en todos los deportes masivos a nivel mundial, y más aún en un grupo selecto de elite, los ingresos financieros sufrieron un enorme crecimientos en los últimos años. Esto se debe a la globalización, que se suman a los patrocinios y la televisación, como principales factores que permiten incrementar los beneficios económicos y la Fórmula 1 no es la excepción.

Según se conoció durante la temporada 2024, Esteban Ocon tenía un sueldo anualizado de 5 millones de dólares como principal piloto de Alpine. Este salario significaba que ocupaba el décimo lugar (10°) entre los corredores que mayores ingresos perciben por año, por detrás de los más destacados en la máxima división como Max Verstappen, Lewis Hamilton o Charles Leclerc.

En contraparte y según informó el portal RacingNews365, Pierre Gasly tiene un ingreso de 10 millones de dólares por los 365 días del año. Esta sustancial suma de dinero que recibe de manera anualizada lo posiciona como el octavo piloto con el monto más elevado de la categoría, por detrás de Fernando Alonso, Lando Norris, George Russell, Carlos Sainz y los mencionados anteriormente.

El compañero de equipo de Franco Colapinto tiene en su poder la butaca más prestigiosa de la escudería francesa, incluso por encima del argentino. El hecho de ser prácticamente indiscutido puertas adentro, explica el verdadero motivo por el cual destinan dicha cifra para mantenerlo en sus filas, mientras lentamente transitan el proyecto a largo plazo para meterse entre los candidatos.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine en la Fórmula 1.

Para dimensionar, en el caso del pilarense los números son muy distintos y se debe a que su contrato indica que recibe dinero por cada Gran Premio en el que compite. De esta manera, Colapinto percibe 41.000 dólares por carrera y hasta el momento lleva acumulados 328.000 dólares en lo que va de la temporada ya que comenzó con la temporada iniciada al reemplazar a Jack Doohan.

Los millones que cobra cada piloto de la Fórmula 1

  • Max Verstappen (Red Bull): 65 millones de dólares
  • Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares
  • Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares
  • Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares
  • Lando Norris (McLaren): 20 millones de dólares
  • George Russell (Mercedes): 15 millones de dólares
  • Carlos Sainz (Williams): 10 millones de dólares
  • Pierre Gasly (Alpine): 10 millones de dólares
  • Alex Albon (Williams): 8 millones de dólares
  • Nico Hülkenberg (Kick-Sauber): 7 millones de dólares
  • Esteban Ocon (Haas Ferrari): 7 millones de dólares
  • Oscar Piastri (McLaren): 6 millones de dólares
  • Lance Stroll (Aston Martin): 3 millones de dólares
  • Gabriel Bortoleto (Kick-Sauber): 2 millones de dólares
  • Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares
  • Oliver Bearman (Haas Ferrari): 1 millón de dólares
  • Liam Lawson (VCARB): 1 millón de dólares
  • Isack Hadjar (VCARB): 1 millón de dólares
  • Franco Colapinto (Alpine): 1 millón de dólares – 41.000 dólares por carrera (Las 24 carreras darían como resultado el millón de dólares).

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Australia – Melbourne – 16 de marzo -disputado-
  • Gran Premio de China – Shanghái – 23 de marzo -disputado-
  • Gran Premio de Japón – Suzuka – 6 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Baréin – Sakhir – 13 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Arabia Saudita – Yeda – 20 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Miami – Miami – 4 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de Emilia-Romaña – Imola – 18 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de Mónaco – Montecarlo – 25 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de España – Barcelona – 1 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Canadá – Montreal – 15 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Austria – Spielberg – 29 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Gran Bretaña – Silverstone – 6 de julio -disputado-
  • Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps – 27 de julio -disputado-
  • Gran Premio de Hungría – Budapest – 3 de agosto -disputado-
  • Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto
  • Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre
  • Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre
  • Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
  • Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
  • Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
