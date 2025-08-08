Mientras Esteban Ocon ganaba 5 millones en Alpine, esto cobra Pierre Gasly como compañero de Franco Colapinto

Al igual que ocurre en todos los deportes masivos a nivel mundial, y más aún en un grupo selecto de elite, los ingresos financieros sufrieron un enorme crecimientos en los últimos años. Esto se debe a la globalización, que se suman a los patrocinios y la televisación, como principales factores que permiten incrementar los beneficios económicos y la Fórmula 1 no es la excepción.

Según se conoció durante la temporada 2024, Esteban Ocon tenía un sueldo anualizado de 5 millones de dólares como principal piloto de Alpine. Este salario significaba que ocupaba el décimo lugar (10°) entre los corredores que mayores ingresos perciben por año, por detrás de los más destacados en la máxima división como Max Verstappen, Lewis Hamilton o Charles Leclerc.

En contraparte y según informó el portal RacingNews365, Pierre Gasly tiene un ingreso de 10 millones de dólares por los 365 días del año. Esta sustancial suma de dinero que recibe de manera anualizada lo posiciona como el octavo piloto con el monto más elevado de la categoría, por detrás de Fernando Alonso, Lando Norris, George Russell, Carlos Sainz y los mencionados anteriormente.

El compañero de equipo de Franco Colapinto tiene en su poder la butaca más prestigiosa de la escudería francesa, incluso por encima del argentino. El hecho de ser prácticamente indiscutido puertas adentro, explica el verdadero motivo por el cual destinan dicha cifra para mantenerlo en sus filas, mientras lentamente transitan el proyecto a largo plazo para meterse entre los candidatos.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine en la Fórmula 1.

Para dimensionar, en el caso del pilarense los números son muy distintos y se debe a que su contrato indica que recibe dinero por cada Gran Premio en el que compite. De esta manera, Colapinto percibe 41.000 dólares por carrera y hasta el momento lleva acumulados 328.000 dólares en lo que va de la temporada ya que comenzó con la temporada iniciada al reemplazar a Jack Doohan.

Los millones que cobra cada piloto de la Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull): 65 millones de dólares

Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares

Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares

Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares

Lando Norris (McLaren): 20 millones de dólares

George Russell (Mercedes): 15 millones de dólares

Carlos Sainz (Williams): 10 millones de dólares

Pierre Gasly (Alpine): 10 millones de dólares

Alex Albon (Williams): 8 millones de dólares

Nico Hülkenberg (Kick-Sauber): 7 millones de dólares

Esteban Ocon (Haas Ferrari): 7 millones de dólares

Oscar Piastri (McLaren): 6 millones de dólares

Lance Stroll (Aston Martin): 3 millones de dólares

Gabriel Bortoleto (Kick-Sauber): 2 millones de dólares

Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares

Oliver Bearman (Haas Ferrari): 1 millón de dólares

Liam Lawson (VCARB): 1 millón de dólares

Isack Hadjar (VCARB): 1 millón de dólares

Franco Colapinto (Alpine): 1 millón de dólares – 41.000 dólares por carrera (Las 24 carreras darían como resultado el millón de dólares).

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Australia – Melbourne – 16 de marzo -disputado-

Gran Premio de China – Shanghái – 23 de marzo -disputado-

Gran Premio de Japón – Suzuka – 6 de abril -disputado-

Gran Premio de Baréin – Sakhir – 13 de abril -disputado-

Gran Premio de Arabia Saudita – Yeda – 20 de abril -disputado-

Gran Premio de Miami – Miami – 4 de mayo -disputado-

Gran Premio de Emilia-Romaña – Imola – 18 de mayo -disputado-

Gran Premio de Mónaco – Montecarlo – 25 de mayo -disputado-

Gran Premio de España – Barcelona – 1 de junio -disputado-

Gran Premio de Canadá – Montreal – 15 de junio -disputado-

Gran Premio de Austria – Spielberg – 29 de junio -disputado-

Gran Premio de Gran Bretaña – Silverstone – 6 de julio -disputado-

Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps – 27 de julio -disputado-

Gran Premio de Hungría – Budapest – 3 de agosto -disputado-

Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto

Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre

Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

