Steven Gerrard sentenció que un antiguo ganador del Balón de Oro fue mejor que Lamine Yamal y Mbappé: “Habría que respetarlo”

Cada vez falta menos tiempo para que se lleve a cabo la ceremonia del Balón de Oro, que determinará al mejor futbolista del mundo durante la última temporada. Y aunque en esta oportunidad hay otro candidato que podría quedárselo, Lamine Yamal y Kylian Mbappé son los protagonistas que acaparan gran parte de las luces cuando se habla del jugador más destacado del planeta.

Claro que el hecho de que sean las máximas estrellas de Barcelona y Real Madrid respectivamente, los pone como figuras resonantes en la elección. A raíz de eso, uno de los mediocampistas más importantes de las últimas décadas decidió romper el silencio y los comparó con un ex compañero suyo, que hace algunos años se quedó con el sustancial galardón de la revista France Football.

Lo cierto es que en una entrevista Steven Gerrard no ocultó su opinión y resaltó a Michael Owen, incluso por encima de Yamal y Mbappé. Cuando se refirió a la fantástica actualidad que transitan los delanteros de origen español y francés, el ex volante de la Selección de Inglaterra, no dudó. “Los otros dos están persiguiendo el Balón de Oro y uno ya lo tiene“, comenzó.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el jugador que marcó una época y se consolidó como ídolo indiscutido de Liverpool, amplió su discurso. Para seguir enalteciendo a su ex compañero de equipo y combinado nacional, el nacido en Merseyside añadió: “Creo que habría que respetar el hecho de que Owen haya sido elegido el mejor jugador del mundo“.

Al momento de analizar cuál tuvo mejor desempeño en sus primeros años como profesional, Gerrard fue categórico. “Jugué con él. Era un adolescente increíble. Así que diría que Michael Owen es el mejor”, anunció. Sin embargo, no ocultó su admiración ante los talentos actuales y expresó: “Pero lo que sí diría es: Mbappé y Lamine Yamal, ¡guau! Son dos jugadores increíbles”.

Steven Gerrard, Michael Owen y David Beckham, en la Selección de Inglaterra. (Getty Images)

Tal como puede observarse en la imagen, Owen era la principal figura de Inglaterra. Pese a la presencia de enormes estrellas como David Beckham o el propio Gerrard, el talentoso delantero sobresalía por encima de ellos debido a su tremendo desempeño sobre el campo de juego que le permitió consolidarse como el mejor futbolista del mundo de manera indiscutida.

A base de gambetas en velocidad, mezcladas con potencia, calidad e inteligencia, surgió de las inferiores de Liverpool y rápidamente se ganó un lugar. Luego de alcanzar lo máximo a nivel individual y colaborar en varios títulos en lo colectivo, fue comprado por Real Madrid, aunque un año después pasó a Newcastle. Finalmente estuvo en Manchester United y se retiró en Stoke City.

Para tomar mayor dimensión, disputó 3 Mundiales y fue elegido como Mejor Jugador Joven en Francia 1998. También consiguió dos Botas de Oro de la Premier League en 1997/98 y 1998/99 y el mencionado Balón de Oro en 2001. A nivel clubes convirtió 259 anotaciones y con la selección otros 40 tantos, que dan un total de 299 goles a lo largo de su carrera como profesional.

