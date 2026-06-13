Nico Varrone falló en la largada, quedó 10º y perdió la oportunidad de sumar en la sprint de Barcelona de la F2

Este sábado tuvo lugar la carrera sprint de la Fórmula 2 en el fin de semana de carrera en el Gran Premio de Barcelona. El argentino Nicolas Varrone, que ayer había clasificado 7º, largaba desde el cuarto lugar de la grilla, por la parrilla invertida. Sin embargo, una mala largada le costó su oportunidad de sumar.

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El argentino se quedó parado en el comienzo de la carrera, y arrancó a marcha lenta, lo que lo hizo retrasarse hasta la décima colocación, posición que mantuvo sin mucho esfuerzo por, prácticamente, toda la carrera. Recién sobre el final de la prueba, unos ataques de Sebastián Montoya y Tasanapol Inthraphuvasak lo pusieron a prueba. El tailandés logró pasar y se quedó con el noveno puesto una vez que Rafael Villagomez empezó a caer en el clasificador.

Varrone terminó en P10. (Van Amersfoort Racing Prensa)

La carrera la terminó con victoria de Kush Maini y un segundo puesto para el líder del campeonato, Gabriele Mini, dos pilotos reserva de Alpine. El podio lo completó el búlgaro Nikola Tsolov, luego de que Colton Herta tuviera problemas y se retrasara en la vuelta final.

Kush Maini ganó la sprint. (Getty)

Qué dijo Varrone después de la carrera

“Fue una carrera dura, con mucho calor. Por suerte pude terminar bien, aunque tenía mucha expectativa, sentía que hoy podía ser un gran día. La largada fue bastante mala, comparada con las otras que tuve.

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Cambiamos el embrague para esta carrera y eso se ve que quedó diferente, es normal, tendremos que ajustar algunas cosas del seteo. El procedimiento lo hice bien, así que me sorprendí con la patinada al principio, que fue lo que me hizo venir para atrás.

Después la carrera la tomé con calma, cuidando los neumáticos desde el comienzo, pero empecé a sentir mucha degradación a partir de la vuelta 15 y empecé a caer, caer y caer y ya no tenía como defenderme.

Me defendí un poco, como pude, de los autos de atrás, pero los dos autos del Van Amerfoorst, tanto Rafa (Villagómez) como yo, ya no teníamos más rendimiento. Lo máximo que teníamos, incluso con una buena largada, era un 9º puesto. Perdimos mucho rendimiento al final.”

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Resultados de la carrera sprint de Barcelona de la Fórmula 2

Kush Maini (India) Gabriele Mini (Italia) Nikola Tsolov (Bulgaria) Noel León (México) Colton Herta (Estados Unidos) Rafael Câmara (Brasil) Dino Beganovic (Bosnia Herzegovina) Alex Dunne (Irlanda) Tasanapol Inthraphuvasak (Tailandia) Nicolas Varrone (Argentina) Sebastian Montoya (Colombia) Oliver Goethe (Alemania) Joshua Bennett (Reino Unido) Ritomo Miyata (Japón) Mari Boya (España) Emerson Fittipaldi (Brasil) Rafael Villagómez (México) Martinius Stenshorne (Noruega) Laurens Van Hoepen (Países Bajos) Joshua Durksen (Paraguay) Roman Bilinski (Polonia) Cian Shields (Reino Unido)

Posiciones del campeonato de la Fórmula 2

Gabriele Mini (Italia) – 71 puntos Nikola Tsolov (Bulgaria) – 68 puntos Alex Dunne (Irlanda) – 50 puntos Noel León (México) – 50 puntos Martinius Stenshorne (Noruega) – 48 puntos Dino Beganovic (Bosnia Herzegovina) – 45 puntos Rafael Câmara (Brasil) – 42 puntos Kush Maini (India) – 38 puntos Laurens Van Hoepen (Países Bajos) – 33 puntos Ritomo Miyata (Japón) – 30 puntos Joshua Durksen (Paraguay) – 21 puntos Sebastian Montoya (Colombia) – 20 puntos Colton Herta (Estados Unidos) – 20 puntos Nicolas Varrone (Argentina) – 14 puntos Tasanapol Inthraphuvasak (Tailandia) – 13 puntos Oliver Goethe (Alemania) – 12 puntos Roman Bilinski (Polonia) – 11 puntos Cian Shields (Reino Unido) – 10 puntos Mari Boya (España) – 10 puntos Emerson Fittipaldi (Brasil) – 10 puntos Rafael Villagómez (México) – 0 puntos Joshua Bennett (Reino Unido) – 0 puntos

La Carrera Feature, es decir, la principal del Gran Premio de Barcelona para la Fórmula 2, tendrá lugar este domingo, desde las 06:15hs, en horario argentino.