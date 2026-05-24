Nico Varrone fue 7º y puntuó en el GP de Canadá de la Fórmula 2

El piloto argentino se mantuvo alejado de los problemas, aprovechó errores de sus rivales y se metió en los puntos.

En una carrera repleta de incidencias, Nicolás Varrone hizo lo que tenía que hacer, evitó la enorme cantidad de errores del resto de los pilotos y se metió entre los diez mejores en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 2. El argentino fue octavo y se llevó la vuelta rápida, en una competencia que terminó con victoria de Martinius Stenshorne, bajo auto de seguridad.

El campeonato mundial de la Fórmula 2 está en Disney+

Como es costumbre, la Fórmula 2 fue una carrera plagada de emociones. La primera fue provocada por Laurens Van Hoepen, que se estrelló en el muro de los campeones y generó la salida del auto de seguridad. Allí quedaron fuera otros dos pilotos: Fittipaldi y Bennett, por problemas curiosos -el brasileño se pegó saliendo de boxes y al británico le ajustaron mal una rueda-, luego se quedó fuera Villagómez por un toque con Cámara.

Nico Varrone no se lució en el GP de Canadá. (Getty)

A todo esto, Varrone paró en boxes y quedó en el fondo de la clasificación, pero con la parada ya completada. Varios pilotos también tuvieron problemas, como Tsolov, Bilinski y el ganador de la sprint de ayer, Noel León. En la última reanudación, el alemán Goethe se estrelló y su accidente provocó que la carrera se termine bajo auto de seguridad.

Fueron sancionados varios pilotos y Nicolás Varrone ganó un lugar, terminando séptimo con ello. Esto le permite sumar seis puntos en el campeonato del mundo, y la vuelta rápida uno más, para una cosecha de siete unidades en total.

Resultados del GP de Canadá de la Fórmula 2

Martinius Stenshorne (Noruega) Alex Dunne (Irlanda) Gabriele Mini (Italia) Nikola Tsolov (Bulgaria) Sebastian Montoya (Colombia) Cian Shields (Reino Unido) Nicolas Varrone (Argentina) Roman Bilinski (Polonia) Colton Herta (Estados Unidos) Mari Boya (España) Kush Maini (India) Noel León (México)* Rafael Câmara (Brasil)* Joshua Durksen (Paraguay)**

DNF – Ritomo Miyata (Japón)

DNF – Oliver Goethe (Alemania)

DNF – Dino Beganovic (Bosnia Herzegovina)

DNF – Rafael Villagómez (México)

DNF – Joshua Bennett (Reino Unido)

DNF – Emerson Fittipaldi (Brasil)

DNF – Laurens Van Hoepen (Países Bajos)

DNS – Tasanapol Inthraphuvasak (Tailandia)

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*5 segundos de sanción.

*10 segundos de sanción.

Posiciones del campeonato de la Fórmula 2

Gabriele Mini (Italia) – 57 puntos Nikola Tsolov (Bulgaria) – 47 puntos Rafael Câmara (Brasil) – 36 puntos Martinius Stenshorne (Noruega) – 35 puntos Noel León (México) – 32 puntos Laurens Van Hoepen (Países Bajos) – 31 puntos Alex Dunne (Irlanda) – 30 puntos Dino Beganovic (Bosnia Herzegovina) – 24 puntos Ritomo Miyata (Japón) – 22 puntos Joshua Durksen (Paraguay) – 16 puntos Sebastian Montoya (Colombia) – 14 puntos Tasanapol Inthraphuvasak (Tailandia) – 13 puntos Oliver Goethe (Alemania) – 12 puntos Kush Maini (India) – 12 puntos Nicolas Varrone (Argentina) – 12 puntos Colton Herta (Estados Unidos) – 12 puntos Cian Shields (Reino Unido) – 8 puntos Mari Boya (España) – 7 puntos Roman Bilinski (Polonia) – 6 puntos Emerson Fittipaldi (Brasil) – 4 puntos Rafael Villagómez (México) – 0 puntos Joshua Bennett (Reino Unido) – 0 puntos

Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 2

La Fórmula 2 volverá a presentarse en conjunto con la F1 el fin de semana del 6 y 7 de junio, ya en territorio europeo, con el Gran Premio de Mónaco.