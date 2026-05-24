Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Fórmula 2

Nico Varrone fue 7º y puntuó en el GP de Canadá de la Fórmula 2

El piloto argentino se mantuvo alejado de los problemas, aprovechó errores de sus rivales y se metió en los puntos.

Nico Varrone corrió el GP de Canadá y sumó buenos puntos para el campeonato mundial
Nico Varrone corrió el GP de Canadá y sumó buenos puntos para el campeonato mundial

En una carrera repleta de incidencias, Nicolás Varrone hizo lo que tenía que hacer, evitó la enorme cantidad de errores del resto de los pilotos y se metió entre los diez mejores en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 2. El argentino fue octavo y se llevó la vuelta rápida, en una competencia que terminó con victoria de Martinius Stenshorne, bajo auto de seguridad.

El campeonato mundial de la Fórmula 2 está en Disney+

Como es costumbre, la Fórmula 2 fue una carrera plagada de emociones. La primera fue provocada por Laurens Van Hoepen, que se estrelló en el muro de los campeones y generó la salida del auto de seguridad. Allí quedaron fuera otros dos pilotos: Fittipaldi y Bennett, por problemas curiosos -el brasileño se pegó saliendo de boxes y al británico le ajustaron mal una rueda-, luego se quedó fuera Villagómez por un toque con Cámara.

Nico Varrone no se lució en el GP de Canadá. (Getty)

Nico Varrone no se lució en el GP de Canadá. (Getty)

A todo esto, Varrone paró en boxes y quedó en el fondo de la clasificación, pero con la parada ya completada. Varios pilotos también tuvieron problemas, como Tsolov, Bilinski y el ganador de la sprint de ayer, Noel León. En la última reanudación, el alemán Goethe se estrelló y su accidente provocó que la carrera se termine bajo auto de seguridad.

Fueron sancionados varios pilotos y Nicolás Varrone ganó un lugar, terminando séptimo con ello. Esto le permite sumar seis puntos en el campeonato del mundo, y la vuelta rápida uno más, para una cosecha de siete unidades en total.

Resultados del GP de Canadá de la Fórmula 2

  1. Martinius Stenshorne (Noruega)
  2. Alex Dunne (Irlanda)
  3. Gabriele Mini (Italia)
  4. Nikola Tsolov (Bulgaria)
  5. Sebastian Montoya (Colombia)
  6. Cian Shields (Reino Unido)
  7. Nicolas Varrone (Argentina)
  8. Roman Bilinski (Polonia)
  9. Colton Herta (Estados Unidos)
  10. Mari Boya (España)
  11. Kush Maini (India)
  12. Noel León (México)*
  13. Rafael Câmara (Brasil)*
  14. Joshua Durksen (Paraguay)**
    DNF – Ritomo Miyata (Japón)
    DNF – Oliver Goethe (Alemania)
    DNF – Dino Beganovic (Bosnia Herzegovina)
    DNF – Rafael Villagómez (México)
    DNF – Joshua Bennett (Reino Unido)
    DNF – Emerson Fittipaldi (Brasil)
    DNF – Laurens Van Hoepen (Países Bajos)
    DNS – Tasanapol Inthraphuvasak (Tailandia)

*5 segundos de sanción.
*10 segundos de sanción.

Posiciones del campeonato de la Fórmula 2

  1. Gabriele Mini (Italia) – 57 puntos
  2. Nikola Tsolov (Bulgaria) – 47 puntos
  3. Rafael Câmara (Brasil) – 36 puntos
  4. Martinius Stenshorne (Noruega) – 35 puntos
  5. Noel León (México) – 32 puntos
  6. Laurens Van Hoepen (Países Bajos) – 31 puntos
  7. Alex Dunne (Irlanda) – 30 puntos
  8. Dino Beganovic (Bosnia Herzegovina) – 24 puntos
  9. Ritomo Miyata (Japón) – 22 puntos
  10. Joshua Durksen (Paraguay) – 16 puntos
  11. Sebastian Montoya (Colombia) – 14 puntos
  12. Tasanapol Inthraphuvasak (Tailandia) – 13 puntos
  13. Oliver Goethe (Alemania) – 12 puntos
  14. Kush Maini (India) – 12 puntos
  15. Nicolas Varrone (Argentina) – 12 puntos
  16. Colton Herta (Estados Unidos) – 12 puntos
  17. Cian Shields (Reino Unido) – 8 puntos
  18. Mari Boya (España) – 7 puntos
  19. Roman Bilinski (Polonia) – 6 puntos
  20. Emerson Fittipaldi (Brasil) – 4 puntos
  21. Rafael Villagómez (México) – 0 puntos
  22. Joshua Bennett (Reino Unido) – 0 puntos

Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 2

La Fórmula 2 volverá a presentarse en conjunto con la F1 el fin de semana del 6 y 7 de junio, ya en territorio europeo, con el Gran Premio de Mónaco.

Germán Celsan
Germán Celsan
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones