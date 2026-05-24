Nico Varrone fue 7º y puntuó en el GP de Canadá de la Fórmula 2

En una carrera repleta de incidencias, Nicolás Varrone hizo lo que tenía que hacer, evitó la enorme cantidad de errores del resto de los pilotos y se metió entre los diez mejores en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 2. El argentino fue octavo y se llevó la vuelta rápida, en una competencia que terminó con victoria de Martinius Stenshorne, bajo auto de seguridad.
El campeonato mundial de la Fórmula 2 está en Disney+
Como es costumbre, la Fórmula 2 fue una carrera plagada de emociones. La primera fue provocada por Laurens Van Hoepen, que se estrelló en el muro de los campeones y generó la salida del auto de seguridad. Allí quedaron fuera otros dos pilotos: Fittipaldi y Bennett, por problemas curiosos -el brasileño se pegó saliendo de boxes y al británico le ajustaron mal una rueda-, luego se quedó fuera Villagómez por un toque con Cámara.
Nico Varrone no se lució en el GP de Canadá. (Getty)
A todo esto, Varrone paró en boxes y quedó en el fondo de la clasificación, pero con la parada ya completada. Varios pilotos también tuvieron problemas, como Tsolov, Bilinski y el ganador de la sprint de ayer, Noel León. En la última reanudación, el alemán Goethe se estrelló y su accidente provocó que la carrera se termine bajo auto de seguridad.
Fueron sancionados varios pilotos y Nicolás Varrone ganó un lugar, terminando séptimo con ello. Esto le permite sumar seis puntos en el campeonato del mundo, y la vuelta rápida uno más, para una cosecha de siete unidades en total.
Resultados del GP de Canadá de la Fórmula 2
- Martinius Stenshorne (Noruega)
- Alex Dunne (Irlanda)
- Gabriele Mini (Italia)
- Nikola Tsolov (Bulgaria)
- Sebastian Montoya (Colombia)
- Cian Shields (Reino Unido)
- Nicolas Varrone (Argentina)
- Roman Bilinski (Polonia)
- Colton Herta (Estados Unidos)
- Mari Boya (España)
- Kush Maini (India)
- Noel León (México)*
- Rafael Câmara (Brasil)*
- Joshua Durksen (Paraguay)**
DNF – Ritomo Miyata (Japón)
DNF – Oliver Goethe (Alemania)
DNF – Dino Beganovic (Bosnia Herzegovina)
DNF – Rafael Villagómez (México)
DNF – Joshua Bennett (Reino Unido)
DNF – Emerson Fittipaldi (Brasil)
DNF – Laurens Van Hoepen (Países Bajos)
DNS – Tasanapol Inthraphuvasak (Tailandia)
*5 segundos de sanción.
*10 segundos de sanción.
Posiciones del campeonato de la Fórmula 2
- Gabriele Mini (Italia) – 57 puntos
- Nikola Tsolov (Bulgaria) – 47 puntos
- Rafael Câmara (Brasil) – 36 puntos
- Martinius Stenshorne (Noruega) – 35 puntos
- Noel León (México) – 32 puntos
- Laurens Van Hoepen (Países Bajos) – 31 puntos
- Alex Dunne (Irlanda) – 30 puntos
- Dino Beganovic (Bosnia Herzegovina) – 24 puntos
- Ritomo Miyata (Japón) – 22 puntos
- Joshua Durksen (Paraguay) – 16 puntos
- Sebastian Montoya (Colombia) – 14 puntos
- Tasanapol Inthraphuvasak (Tailandia) – 13 puntos
- Oliver Goethe (Alemania) – 12 puntos
- Kush Maini (India) – 12 puntos
- Nicolas Varrone (Argentina) – 12 puntos
- Colton Herta (Estados Unidos) – 12 puntos
- Cian Shields (Reino Unido) – 8 puntos
- Mari Boya (España) – 7 puntos
- Roman Bilinski (Polonia) – 6 puntos
- Emerson Fittipaldi (Brasil) – 4 puntos
- Rafael Villagómez (México) – 0 puntos
- Joshua Bennett (Reino Unido) – 0 puntos
Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 2
La Fórmula 2 volverá a presentarse en conjunto con la F1 el fin de semana del 6 y 7 de junio, ya en territorio europeo, con el Gran Premio de Mónaco.