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Fórmula 2

Nicolás Varrone terminó 13° en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 2

El piloto argentino protagonizó un choque y quedó relegado a los últimos puestos de una carrera que tuvo 7 abandonos.

Nico Varrone, piloto argentino.
Nico Varrone, piloto argentino.

Luego de lograr el cuarto puesto y sus primeros puntos en la temporada en la carrera de Sprint, el piloto argentino de Van Amersfoort Racing, Nicolás Varrone, terminó en el 13° lugar del Gran Premio de Miami, el segundo del año en la Fórmula 2.

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El piloto de 25 años no tuvo el mejor de los arranques debido a que largó en el 5° puesto pero rápidamente quedó relegado a la décima posición por un mal arranque. A lo largo de la carrera, que estuvo plagada de VSC y tuvo 7 abandonos, intentó escalar lugares para pelear nuevamente por puntos.

A falta de 20 minutos para la finalización de la carrera, el argentino intentó pasar a sus rivales y protagonizó un choque triple, por lo que Stenshorne tuvo que abandonar, mientras que Varrone pudo continuar en los puestos más bajos. Además, fue sancionado con 10 segundos, por lo que quedó relegado a la última posición.

Finalmente quien ganó la carrera fue Gabriele Mini, de la academia Alpine, quien en la última vuelta aprovechó las salidas de Camara y Beganovic para quedarse con la pole position y así tener su primer podio en la temporada. De esta manera llegó a los 34 puntos en la temporada.

La próxima presentación del argentino en esta categoría será el fin de semana del 22 de mayo, en el Gran Premio de Canadá. Allí comenzarán las prácticas en la jornada del viernes y la posterior qualy para la Sprint. El sábado será la carrera de Sprint y la qualy de la carrera, que se correrá el domingo.

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Resultados del GP de Miami de la Fórmula 2

  1. Gabriele Mini
  2. Dino Beganovic
  3. Rafael Camara
  4. Noel León
  5. Kush Maini
  6. Ritomo Miyata
  7. Mari Boya
  8. Colton Herta
  9. Sebastián Montoya
  10. Joshua Durksen
  11. Laurens Van Hoepen
  12. Emerson Fittipaldi
  13. Nicolás Varrone
  14. Joshua Bennett
  15. Tasanapol Inthraphuvasak
  16. Cian Shields – DNF
  17. Martinius Stenshorne – DNF
  18. Rafael Villagómez – DNF
  19. Alex Dunne – DNF
  20. Oliver Goethe – DNF
  21. Nikola Tsolov – DNF
  22. Roman Bilinski – DNF

Datos claves

  • Nicolás Varrone finalizó en el 13° lugar del Gran Premio de Miami en Fórmula 2.
  • El ganador Gabriele Mini alcanzó los 34 puntos tras su victoria en el circuito estadounidense.
  • La próxima competencia será el 22 de mayo en el Gran Premio de Canadá.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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