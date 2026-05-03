Nicolás Varrone terminó 13° en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 2

Luego de lograr el cuarto puesto y sus primeros puntos en la temporada en la carrera de Sprint, el piloto argentino de Van Amersfoort Racing, Nicolás Varrone, terminó en el 13° lugar del Gran Premio de Miami, el segundo del año en la Fórmula 2.

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El piloto de 25 años no tuvo el mejor de los arranques debido a que largó en el 5° puesto pero rápidamente quedó relegado a la décima posición por un mal arranque. A lo largo de la carrera, que estuvo plagada de VSC y tuvo 7 abandonos, intentó escalar lugares para pelear nuevamente por puntos.

A falta de 20 minutos para la finalización de la carrera, el argentino intentó pasar a sus rivales y protagonizó un choque triple, por lo que Stenshorne tuvo que abandonar, mientras que Varrone pudo continuar en los puestos más bajos. Además, fue sancionado con 10 segundos, por lo que quedó relegado a la última posición.

¡QUE MALA SUERTE, NICO! Varrone quiso ganar la posición en la curva y terminó teniendo un toque con Stenshorne.



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Finalmente quien ganó la carrera fue Gabriele Mini, de la academia Alpine, quien en la última vuelta aprovechó las salidas de Camara y Beganovic para quedarse con la pole position y así tener su primer podio en la temporada. De esta manera llegó a los 34 puntos en la temporada.

La próxima presentación del argentino en esta categoría será el fin de semana del 22 de mayo, en el Gran Premio de Canadá. Allí comenzarán las prácticas en la jornada del viernes y la posterior qualy para la Sprint. El sábado será la carrera de Sprint y la qualy de la carrera, que se correrá el domingo.

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Resultados del GP de Miami de la Fórmula 2

Gabriele Mini Dino Beganovic Rafael Camara Noel León Kush Maini Ritomo Miyata Mari Boya Colton Herta Sebastián Montoya Joshua Durksen Laurens Van Hoepen Emerson Fittipaldi Nicolás Varrone Joshua Bennett Tasanapol Inthraphuvasak Cian Shields – DNF Martinius Stenshorne – DNF Rafael Villagómez – DNF Alex Dunne – DNF Oliver Goethe – DNF Nikola Tsolov – DNF Roman Bilinski – DNF

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