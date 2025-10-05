“No sale nada”: Franco Colapinto, frustrado con Alpine luego del Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto completó otra carrera sin incidentes en el Gran Premio de Singapur, y eso es tanto bueno como malo. Bueno, porque el argentino sigue sumando kilómetros y siendo sólido en la Fórmula 1; malo porque si la carrera no tiene incidentes, Alpine no tiene chances de sumar puntos.

La estrategia no funcionó una vez más, y el auto volvió a estar lejos del resto, dos aspectos que Franco Colapinto destacó en sus declaraciones: “Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra pero no sale nada y vamos muy despacio“, reconoció con un semblante que reflejaba dicha frustración.

“Por momentos es inmanejable el auto y no entiendo bien por qué vamos tan lento, tanto más lento que otros en algunos momentos”, continuó Franco. “Muy frustrante, muy despacio, con mucha degradación, haciendo lo mejor que puedo en cada momento, pero no sale nada. Una carrera mala. Mala y muy lenta.”

“El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como las de hoy, pero podía mantener. Mantenía autos como el Red Bull, pero ahora vamos muy lento, muy despacio, muy lejos de los demás. Fue una carrera muy larga y frustrante, cuando te pasan todos y no podes hacer nada. Me defendía como podía pero me pasaban igual, si me defendía en la entrada, me pasaban en la salida, sino en la entrada. Es muy complicado para nosotros“, agregó Colapinto en un análisis de lo que fue la competencia.

“Una carrera muy complicada, 50 vueltas con el medio que después de las 15 ya no daba más, inmanejable“, sentenció el argentino que cerró con una contundente frase cuando le preguntaron si hubo diferencia entre los dos stints que hizo en carrera: “Los dos un desastre.”

La estrategia de Colapinto que no volvió a funcionar en Singapur

El argentino fue a una estrategia arriesgada, originalmente pensada a dos paradas. Inició con blandos, ganó tres puestos en la largada para ponerse 13º y llegó a realizar 15 vueltas antes de parar. Una idea inteligente, ya que el undercut es sumamente potente como estrategia en Marina Bay. Y funcionó, en parte, porque si lo hubiera superado a Isack Hadjar, hubiera sido mucho más positivo.

Sin embargo, le ganó posición a rivales directos como Bortoleto, Hülkenberg, Lawson, Tsunoda, Stroll y Alonso. También a los Williams. Pero lo que lo complicó fue que la carrera fuera limpia de principio a fin. Ni banderas amarillas, ni autos de seguridad ni banderas rojas. No hubo oportunidad para hacer una segunda parada y el argentino tuvo que girar 45 vueltas con medios. Una locura.

Colapinto aguantó todo lo que pudo, pero la carrera no se dio como Alpine esperaba. (Getty)

Los neumáticos dejaron de rendir y todo se vino abajo. A pesar de hacer todo lo posible para defender contra pilotos que pararon y pusieron neumáticos más frescos, la defensa fue imposible. Lo superaron Alonso, Tsunoda, Stroll, Sainz y finalmente lo hicieron también Albon y Lawson, para que el argentino finalice en el puesto 16. Un buen resultado en lo personal, pero con una estrategia que volvió a ser la incorrecta por cómo se dio la carrera.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Con el Gran Premio de Singapur ya en el pasado, lo próximo en el calendario de la Fórmula 1 es el Gran Premio de Las Américas el fin de semana del 19 de septiembre. El circuito ubicado en Austin, Texas, en Estados Unidos, es uno de los más anchos y atractivos del calendario, que suele ser el escenario de las mejores carreras de la temporada.