GP de Singapur de la Fórmula 1: lidera Russell y Colapinto va 18°

En el Marina Bay Street Circuit Pit Building se corre el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, en lo que es la carrera 18° de la temporada. George Russell, de Mercedes, lagó desde la pole, mientras que Franco Colapinto salió 16°. La misma puede verse a través de Disney+.

El minuto a minuto del GP de Singapur

9.38 – Vuelta 22/62: Colapinto intentó pasar a Hadjar tras su salida de pits pero el piloto de Racing Bulls lo tapó bien.

9.33 – Vuelta 18/62: Colapinto le descontó 7 segundos a Albon y se acerca en la pelea por el puesto 17°. Cabe destacar que los pilotos que tiene por encima aún no pararon en pits.

9.27 – Vuelta 15/62: Colapinto entró a boxes y bajó al puesto 18°.

9.26 – Vuelta 14/62: Bortoleto y Tsunoda son los primeros pilotos en pasar por pits para un cambio de neumáticos.

9.20 – Vuelta 10/62: Continúa el dominio de Russell en la cima, que ya le saca 5 segundos a su escolta. Colapinto, por su parte, sigue 13°, a menos de un segundo de Lawson.

9.15 – Vuelta 7/62: Russell le saca poco más de tres segundos a Verstappen y cuida su liderazgo.

9.09 – Vuelta 4/62: Tras comenzar quinto, Norris tuvo un buen inicio de carrera, avanzó dos lugares y está tercero.

9.05 – Vuelta 1/62: Gracias a una buena largada, Colapinto avanzó tres lugares y va 13°

9.04 – ¡Comenzó la carrera!

9.00 – Los pilotos dan la vuelta de formación previo al inicio de la carrera.

8.45 – A falta de 15 minutos para el inicio de la carrera, los pilotos comienzan a acercarse a la parilla de largada para ultimar detalles junto a sus ingenieros.

8.30 – Por un cambio de última hora en su monoplaza, Pierre Gasly largará desde boxes. Además, Alex Albon hará lo mismo.

8.15 – McLaren va por el campeonato de constructores, y si entre Norris y Piastri consiguen 13 puntos, se quedará con el título a falta de 8 carreras para el cierre de la temporada.

8.00 – Franco Colapinto subió dos posiciones en la largada por una sanción a Carlos Sainz y Alex Albon.

Colapinto habló en la previa de la carrera

“Es una pena que me hayan tapado tanto en la última vuelta. Tendría que haber pasado a Q2. Por lo que dijeron los ingenieros perdí cinco décimas entre la curva 7, hasta la última curva. Tuve siempre a un auto a tres segundos adelante. Primero Lawson, que lo tuve adelante de la 7 a la 12 y me dejo pasar en el túnel, que es la peor parte para dejar pasar. Después Sainz en la 14, que no me molestó mucho, a Albon en la 16-17 a un segundo y medio y a Leclerc a dos segundos en la última curva. Una locura la verdad, nunca me pasó en una vuelta de clasificación de tener tanto tráfico”, inició el argentino recordando la Qualy el conflicto que tuvo con el tráfico.

Siguiendo por la misma línea, reveló que tendrán una estrategia particular para escalar posiciones en la carrera: “Estaba competitivo yo en lo personal, iba muy rápido. Hoy es intentar hacer una buena carrera, con una estrategia un poco loca pero vamos a ver que pasa”.

La parrilla de salida del GP de Singapur

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (RB) Ollie Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Sauber) Liam Lawson (RB) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams)

