Pese a llevar tres temporadas en la Fórmula 1, Franco Colapinto correrá por primera vez en Silverstone

El argentino participó de este Gran Premio con Williams y Alpine, pero no llegó a correr ninguna carrera.

Este fin de semana se corre el Gran Premio de Gran Bretaña, una de las carreras más destacadas del calendario de la Fórmula 1. Silverstone es uno de los circuitos más míticos, y para Franco Colapinto será un debut absoluto, a pesar de llevar tres temporadas en la categoría.

El Gran Premio de Gran Bretaña está en Disney+

El piloto argentino no fue parte de la carrera principal ni en su primera temporada dentro de la Fórmula 1 con Williams, ni tampoco en la pasada campaña, a pesar de ya ser piloto oficial de Alpine.

¿Por qué Franco Colapinto todavía no pudo correr en Silverstone?

La realidad indica que Franco Colapinto tendrá su primer Gran Premio de Gran Bretaña completo este fin de semana, ya que su debut con Williams llegó recién en el Gran Premio de Italia 2024, tres carreras después de que se haya disputado la carrera en Silvestone, donde Logan Sargeant seguía siendo el piloto acompañante de Alex Albon.

Para la temporada 2025, Franco Colapinto ya era piloto oficial de Alpine, junto a Pierre Gasly. Sin embargo, Silverstone fue una carrera de la cual no pudo participar más allá de las pruebas libres y la clasificación. Y es que, estando a punto de largar, fue retirado de la grilla con un problema en la caja de cambios en su Alpine.

Silverstone, una pista en la que Franco todavía no inició una carrera. (Getty)

En contraparte, sí hay que destacar que Franco pudo girar bastante en este circuito con un auto de Fórmula 1 y en tres años diferentes. En 2024, Silverstone significó su estreno en la categoría, pilotando el Williams en la FP1, su primera tanda libre dentro de la máxima.

Publicidad

Franco hizo su debut en F1 en la práctica libre 1 de Silverstone 2024. (Getty)

En 2025, Franco Colapinto participó de todas las tandas de entrenamientos libres y de la clasificación, más no de la carrera principal. Finalmente, en este 2026, Franco Colapinto llega con una ventaja con respecto al resto de los pilotos, ya que realizó tests privados en un día de filmación en el circuito británico.

Horarios del Gran Premio de Gran Bretaña 2026

VIERNES 3 DE JULIO

Práctica libre: 08:30hs

08:30hs Clasificación Sprint: 12.30hs

Publicidad

SÁBADO 4 DE JULIO

Carrera Sprint : 08:00hs

: 08:00hs Clasificación: 12:00hs

DOMINGO 5 DE JULIO