La primera tanda de libres contó con seis rookies y Franco Colapinto terminó en el Top 10.

El Gran Premio de Brasil 2026 de la F1 comenzó este viernes con la primera Práctica Libre del fin de semana. Esta es la primera edición de Interlagos sin formato Sprint, por lo que habrá tres free practices en total. En este contexto, muchas escuderías le cedieron la FP1 a pilotos rookies.

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Franco Colapinto fue parte de la Práctica Libre 1 y quien le prestó su asiento a Gabriele Minì en Alpine fue Pierre Gasly. El argentino busca tomarse revancha luego de los puntos que le arrebataron en México y comenzó este Gran Premio con un P9, dos posiciones por debajo de Minì.

Franco Colapinto, a bordo de su A526, en Interlagos (Getty Images)

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Brasil

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Gabriele Minì (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Leonardo Fornaroli (McLaren) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Valtteri Bottas (Cadillac) Alexander Albon (Williams) Luke Browning (Williams) Rafael Câmara (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Colton Herta (Cadillac) Dino Beganovic (Ferrari) Freddie Slater (Audi)

Sin Sprint: el cronograma del GP de Brasil 2026

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30 | DISPUTADA

Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

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Domingo 8 de noviembre