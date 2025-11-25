Riesgo de vómitos y pérdida de visión: las condiciones extremas en las que correrá Franco Colapinto en el GP de Qatar

Dos Grandes Premios restan en la temporada 2025 de la Fórmula 1, y Franco Colapinto llegará a la primera de esas dos citas, Qatar, con sed de revancha. En el GP de Las Vegas no tuvo oportunidad de competir en igualdad de condiciones por los daños que sufrió tras ser chocado en la largada por Alex Albon. Pero en su próximo desafío aparecen nuevos obstáculos, relacionados esta vez a las condiciones extremas en las que tendrá que correr.

Lo dicen los antecedentes, si nos remontamos al Gran Premio de Qatar 2023, donde los dos pilotos de Williams por aquel entonces, Alex Albon y Logan Sargeant, terminaron en el centro médico tras retirarse de la prueba. Y ni hablar de las declaraciones de Esteban Ocon, donde admitió haber vomitado dentro del auto en plena carrera.

Esteban Ocon vomitó durante la carrera en Qatar 2023.

“Me sentí mal a eso de la vuelta 15, 16. Estuve vomitando dentro del auto por dos vueltas“, relató el francés, que corría en Alpine en aquella temporada; Lance Stroll y Kevin Magnussen también reportaron haberse sentido mal dentro del auto en aquel año, al punto tal de casi desmayarse.

Ni hablar de lo que relató Charles Leclerc, quien llegó a hablar de pérdida de visión dentro de su Ferrari. “No es ni siquiera un tema de preparación física, es la deshidratación a un nivel tal que incluso tu visión empeora. Tu frecuencia cardíaca va por las estrellas y es realmente muy duro“, explicó el monegasco.

Charles Leclerc reconoció haber sufrido una deshidratación extrema en Qatar 2023.

Publicidad

Publicidad

Por qué pasó esto en Qatar 2023

ver también A días de su 15° puesto en el GP de Las Vegas, el dardo de Franco Colapinto contra Alpine por su rendimiento: “Muy desconectado”

Hubo una combinación de altas temperaturas (más de 40º en pista y 31º en ambiente) y neumáticos deficientes en Qatar en aquella temporada 2023, lo cual, cuando se mira en detalle, explica lo que vivieron los pilotos en el Gran Premio.

Y el detalle es que, como los neumáticos se degradaban tanto, no tenía sentido ir regulando en carrera, por lo que cada vuelta era a fondo, como si de una clasificación se tratase. Esto hace que los pilotos tengan que desgastarse más dentro del auto y, al cabo de unas vueltas, empezar a sufrir esa deshidratación de la que muchos hablaron.

Colapinto tendrá que enfrentarse a las condiciones extremas de Qatar.

Publicidad

Publicidad

Todo eso provocó los dolores de cabeza, de estómago y la pérdida de visión, efectos que los pilotos admitieron haber vivido durante la penúltima carrera de esa temporada. Efectos que Franco Colapinto no experimentó en 2024, ya que se retiró muy temprano de la carrera.

En síntesis