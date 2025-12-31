El posteo de Jack Doohan que sugiere su salida definitiva de la Fórmula 1

El 2025 de Jack Doohan fue una sucesión de golpes deportivos que terminaron por sacarlo de la grilla titular de la Fórmula 1. Comenzó el año como la gran apuesta de Alpine, pero tras solo seis carreras fue desplazado por Franco Colapinto. Ahora, en el último día del año, el australiano parece haber cerrado definitivamente su etapa en la escudería francesa con un posteo en redes sociales que dejó tela para cortar.

A través de su cuenta de Instagram, Doohan publicó un carrusel de imágenes. Sin descripción alguna, en las fotos se lo ve recorriendo los boxes, compartiendo momentos con los mecánicos e incluso abrazado a Pierre Gasly. Sin embargo, las ausencias se hicieron notar: en ninguna foto aparecen Franco Colapinto ni Flavio Briatore, el asesor ejecutivo que tomó la decisión de bajarlo del auto para cedérselo al argentino. Una secuencia que reavivó los rumores sobre su posible salida de Alpine.

Sin dudas que el posteo de Doohan llega en el momento más delicado de su trayectoria. Tras quedar relegado al rol de reserva, su diciembre fue para el olvido: viajó a Japón para probarse en la Súper Fórmula con Kondo Racing y protagonizó tres accidentes durante los ensayos de pretemporada, lo que sembró mayores dudas sobre su rendimiento.

Bajo ese contexto, el futuro del australiano es una incógnita total. Con Gasly y Colapinto como titulares y Paul Aron como reserva, Doohan correrá de atrás en la consideración. Sin embargo, su partida del equipo no es oficial, como tampoco existen anuncios que aseguren su permanencia en el radar de la Máxima. Solamente circula una versión en el paddock que aparece como su única tabla de salvación para no desaparecer del mapa.

La única vía de escape de Doohan para no perder ritmo

Según reportes de medios especializados como PlanetF1, la única esperanza concreta que tendría el australiano para mantenerse vigente en el mundo automotor radica en su vínculo con Toyota. La marca japonesa, que regresó a la F1 como socio técnico de Haas (y que en 2026 tendrá mayor injerencia bajo el nombre TGR Haas F1 Team), es quien apoya su incursión en la categoría japonesa.

La especulación sugiere que Doohan podría combinar su actividad en Japón con el puesto de piloto de reserva en Haas (Esteban Ocon y Oliver Bearman serán los titulares). No obstante, Kondo Racing todavía no avanzó en su contratación para la Súper Fórmula. Lo cierto es que Doohan recibe el 2026 sin certezas, intentando sostener un rol en el paddock en el mediano o largo plazo.

