A días de su 15° puesto en el GP de Las Vegas, el dardo de Franco Colapinto contra Alpine por su rendimiento: “Muy desconectado”

El 15° puesto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas pareció requerir una pausa para su análisis. Tras la visible frustración que mostró inmediatamente después de finalizar la carrera, el piloto argentino necesitó casi dos días para expresar sus sensaciones. El mensaje finalmente llegó en redes sociales y se mostró ambiguo: mantuvo la línea del disgusto al lanzar un pequeño palito a Alpine por el motivo de su lento desempeño, pero también lo cerró con una nota optimista.

La necesidad de tomar distancia del mal resultado fue palpable. Apenas finalizada la competencia en la “Ciudad del Pecado”, Colapinto había expresado su malestar en caliente. “Fue una carrera frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tuve cero grip. No se podía doblar el volante que se corría toda la parte de atrás“, expresó, reflejando una desazón total ante la falta de velocidad.

Con la calma de las horas, el argentino confirmó el origen de la merma de rendimiento en su cuenta de Instagram. “Me pegaron en la primera curva y se rompió el difusor“, escribió, señalando la pieza aerodinámica clave dañada en la largada y que lo afectó durante las 50 vueltas que duró el circuito.

“Carrera larga con el auto muy desconectado después de eso“, agregó, para resumir la dificultad que experimentó. El daño en el difusor le impidió a Colapinto tener el balance aerodinámico necesario, dejando en claro que el auto no estaba en condiciones de aprovechar las inusuales temperaturas de Las Vegas que, en teoría, podían favorecer al equipo francés.

El posteo de Colapinto en redes sociales tras el GP de Las Vegas.

Sin embargo, el mensaje de Colapinto continuó con una mirada positiva que busca dejar el mal trago atrás. “Vamos por las últimas dos del año, a disfrutar!“, cerró, con un giro optimista con el que ya pone el foco en los últimos desafíos que se avecinan en el calendario: Qatar y Abu Dhabi, buscando una performance que le permita luchar por los ansiados primeros puntos de la temporada 2025.

Publicidad

Publicidad

La diferente postura de Gasly sobre la de Colapinto

El piloto francés brindó una entrevista horas más tarde de finalizar 13° en el circuito callejero estadounidense. Y lejos de mantener la línea de Colapinto, que se quejó del auto, consultado sobre su rendimiento en la carrera, Gasly sorprendió al manifestar: “Estoy muy contento”.

ver también Colapinto y Christine GZ, juntos en una góndola en Las Vegas: “Amore”

ver también La sanción que recibió Alpine en Las Vegas por un error con el auto de Franco Colapinto

Acerca de nivel durante la temporada tampoco esquivó la cuestión. “Tuvimos un bajón a mitad de temporada y descubrimos algunas de las razones por las que no estaba yendo tan bien“, expresó. Pocos segundos más tarde volvería a llamar la atención con su respuesta sobre el trabajo de Alpine en su vehículo. “Debo decir que estoy bastante satisfecho“, cerró.

Datos clave

Franco Colapinto analizó su 17° puesto en el Gran Premio de Las Vegas .

analizó su en el . Reveló que sufrió la rotura del difusor tras un impacto en la primera curva .

tras un impacto en la . Buscará sus primeros puntos en las últimas citas de Qatar y Abu Dhabi.

Publicidad