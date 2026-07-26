Se reprogramó el GP de Bahrein de la Fórmula 1: se correrá en Malasia

Una de las dos carreras suspendidas de la temporada no solo tiene nueva fecha, sino que también un cambio de circuito.

En la previa del Gran Premio de Hungría, a través de un posteo en sus redes sociales oficiales, la Fórmula 1 confirmó la reprogramación del GP de Bahrein, que estaba estipulado para el segundo fin de semana de abril, pero que se suspendió a causa del conflicto bélico en Medio Oriente.

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Finalmente, esta carrera se llevará a cabo el fin de semana del primer fin de semana de octubre, con la particularidad de que será en el Circuito Internacional de Sepang de Malasia, en donde la F1 volverá a correr tras nueve años de ausencia, luego de su última presentación en 2017.

The 2026 Bahrain Grand Prix will be held at the iconic Sepang International Circuit!



Set to take place later this year from 2-4 October#F1 pic.twitter.com/7oY9pytnh8 — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

La última vez que se corrió en este circuito fue en la temporada 2017. En aquella oportunidad con su Red Bull fue Max Verstappen quien se quedó con la primera posición y logró lo que es hasta ahora su única victoria en Malasia en esta categoría.

Si bien esta competición será en tierras malayas, el nombre del GP seguirá siendo Gran Premio de Bahrein debido a que el país asiático será quien lo sustente económicamente para no perder los derechos ni sponsors que ya estaban arreglados para la fecha inicial.

“Estoy increíblemente orgulloso de la colaboración que permitirá a Malasia albergar el Gran Premio de Baréin de 2026 en el emblemático circuito internacional de Sepang a finales de este año”, dijo Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA en diálogo con los medios.

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De esta manera, dentro del calendario el GP de Bahrein llegará el 4 de octubre. Previo a esto, estará el Gran Premio de Azerbaiyán una semana antes, mientras que luego de esta carrera la competición seguirá siete días después, con el Gran Premio de Singapur.

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