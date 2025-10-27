Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Tras el GP de México, Alpine definió el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1: solo falta el anuncio

Flavio Briatore y compañía ya tomaron una decisión con el piloto argentino, según la prensa europea. Detalles.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Colapinto, piloto de Alpine.
© GettyFranco Colapinto, piloto de Alpine.

El futuro de Franco Colapinto atraviesa horas decisivas. A falta de poco menos de dos semanas para el Gran Premio de Brasil, Alpine tiene todo listo para anunciar la renovación del piloto argentino para la temporada 2026 de la Fórmula 1, de acuerdo a lo informado por Motorsport.

Desde Europa aseguran que “el acuerdo se da por hecho y el anuncio es inminente“, luego de haber visto a los representantes del patrocinador más importante del bonaerense en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El argentino convenció a la escudería francesa en base a sus rendimientos. Si bien el auto no lo acompañó, puertas adentro destacan el progreso de Franco, que terminó superando a Pierre Gasly en varias carreras, tanto en la posición final como en el ritmo.

“Para ser honesto, yo no soy el que toma las decisiones. No soy el que tiene la mayoría de las conversaciones. No quiero entrar demasiado en detalles. Ojalá llegue un punto en el que pueda correr sin tanto estrés y un poco más relajado”, había declarado el joven piloto antes del GP de México. Todo parece indicar que su deseo se cumplirá.

La próxima carrera de Franco Colapinto

La próxima parada para Franco Colapinto en la Fórmula 1 está en San Pablo, ya que lo que viene es el Gran Premio de Brasil. Luego de unos días de descanso, los pilotos regresarán para protagonizar el primero de los últimos cuatro fines de semana de carrera, que contará con Sprint.

El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Posteriormente, a las 15, llegará el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14. Todo se podrá ver por Disney+.

Publicidad

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

  1. Lando Norris (McLaren) – 357
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 356
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 321
  4. George Russell (Mercedes) – 257
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 210
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 146
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 97
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  11. Carlos Sainz (Williams) – 38
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 37
  13. Oliver Bearman (Haas) – 32
  14. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
  16. Esteban Ocon (Haas) – 30
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 20
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

  1. McLaren – 713 | CAMPEÓN
  2. Mercedes – 356
  3. Ferrari – 356
  4. Red Bull Racing – 346
  5. Williams – 111
  6. Racing Bulls – 72
  7. Aston Martin – 69
  8. Kick Sauber – 60
  9. Haas – 60
  10. Alpine – 20
Steve Nielsen, director de Alpine, reveló qué postura adoptó el equipo tras la polémica entre Colapinto y Gasly

ver también

Steve Nielsen, director de Alpine, reveló qué postura adoptó el equipo tras la polémica entre Colapinto y Gasly

La fuerte acusación de Franco Colapinto a Alpine luego del GP de México: “Hice 50 vueltas arrastrándome”

ver también

La fuerte acusación de Franco Colapinto a Alpine luego del GP de México: “Hice 50 vueltas arrastrándome”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Nielsen, director de Alpine, reveló qué postura adoptó el equipo tras la polémica entre Colapinto y Gasly
FÓRMULA 1

Nielsen, director de Alpine, reveló qué postura adoptó el equipo tras la polémica entre Colapinto y Gasly

Stroll desató la furia de Colapinto: "No mira los espejos nunca""
FÓRMULA 1

Stroll desató la furia de Colapinto: "No mira los espejos nunca""

La fuerte acusación de Franco Colapinto a Alpine: "Hice 50 vueltas arrastrándome"
FÓRMULA 1

La fuerte acusación de Franco Colapinto a Alpine: "Hice 50 vueltas arrastrándome"

El golazo de 35 metros de Insua en Barracas vs. Boca
Fútbol Argentino

El golazo de 35 metros de Insua en Barracas vs. Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo