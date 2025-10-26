Steve Nielsen, director de Alpine, reveló qué postura adoptó el equipo tras la polémica entre Colapinto y Gasly

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de México de la Fórmula 1. En ese contexto, Lando Norris se quedó con una cómoda victoria, mientras que Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio. Al mismo tiempo, los Alpine, comandados por Pierre Gasly y Franco Colapinto, volvieron a dejar muchísimo que desear.

Sucede que el francés culminó en el puesto 15 y el argentino lo hizo en la colocación 16, contemplando que Carlos Sainz, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg y Liam Lawson no pudieron terminar la carrera. Sin ningún tipo de dudas, una nueva demostración de que Alpine no levanta cabeza en la presente temporada.

Así las cosas, una vez concluido este nuevo episodio de la actual campaña de la categoría más importante del automovilismo mundial, Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, rompió el silencio. Se manifestó sobre la reciente polémica entre Gasly y Colapinto y llevó a cabo un análisis sobre lo sucedido en el propio Gran Premio de México.

“Sabíamos que sería una tarde complicada y hoy se confirmó que así fue. Todo el mérito debe ir tanto para Pierre Gasly como para Franco Colapinto por darlo todo en una situación difícil, donde el coche era complicado de manejar y prácticamente no había nada por lo que pelear en la pista”, comenzó señalando Nielsen al respecto.

Steve Nielsen, sin pelos en la lengua. (Foto: Getty)

“En cuanto a la estrategia, nos adaptamos a mitad de carrera y arriesgamos con Pierre al cambiar al compuesto blando, mucho antes de lo óptimo, tras ver que otros coches lograban hacer que los neumáticos duraran más de lo esperado. En ese momento, sabíamos que Franco, con los duros, duraría más y que ambos coches, eventualmente, se contrarían hacia el final de la carrera”, amplió.

Publicidad

Publicidad

“Con los líderes acercándose con banderas azules, gestionamos ambos coches de manera igual y cuidadosa para no interferir con quienes nos estaban doblando, al mismo tiempo que les dimos la oportunidad de competir al menos por posiciones sin asumir riesgos innecesarios”, continuó Nielsen sobre lo que pasó en México.

“Ha sido un fin de semana complicado para el equipo. Bien hecho a todos en la pista y también en las fábricas por sus esfuerzos continuos. Nos reorganizaremos la próxima semana antes del Gran Premio de Sao Paulo”, culminó la autoridad de la escudería francesa.

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 357 Oscar Piastri (McLaren) – 356 Max Verstappen (Red Bull) – 321 George Russell (Mercedes) – 257 Charles Leclerc (Ferrari) – 210 Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Carlos Sainz (Williams) – 38 Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 Oliver Bearman (Haas) – 32 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Esteban Ocon (Haas) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Publicidad

Publicidad

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 713 | CAMPEÓN Mercedes – 356 Ferrari – 356 Red Bull Racing – 346 Williams – 111 Racing Bulls – 72 Aston Martin – 69 Kick Sauber – 60 Haas – 60 Alpine – 20

DATOS CLAVE

Lando Norris ganó el Gran Premio de México de Fórmula 1; Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio.

Franco Colapinto y Pierre Gasly de Alpine terminaron en las posiciones 16 y 15, respectivamente, en México.

Publicidad

Publicidad

McLaren se coronó Campeón en el Campeonato de Constructores 2025 con un total de 713 puntos.

ver también Con nuevo líder, así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfo de Lando Norris en el GP de México