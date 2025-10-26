La fuerte acusación de Franco Colapinto a Alpine luego del GP de México: “Hice 50 vueltas arrastrándome”

El Gran Premio de México se terminó y, nuevamente, no fue el mejor rendimiento para Alpine, que se maquilló por los abandonos ajenos. Sin buen ritmo y potencia, los resultados de Franco Colapinto en el 16° lugar y Pierre Gasly ubicándose 15° fueron conseguidos únicamente porque superaron a rivales que no terminaron la carrera (Lawson, Sainz, Hülkenberg y Alonso). Además, la estrategia del argentino en salir con neumáticos duros no terminó saliendo como se esperaba y, al bajar del auto, no se guardó nada.

La frustración del pilarense fue evidente en su rostro cuando se paró ante los micrófonos. Su carrera estuvo condenada desde el inicio por la elección de gomas, que lo terminó obligó a demorar la primera -y única- parada. “Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip“, disparó Colapinto, en forma de queja mientras asumía un nuevo baño de realidad.

Con los blandos, el monoplaza recupera vida y le permitió al argentino cruzar la bandera a cuadros mostrando un gran ritmo. Pero ya era imposible remontar: “Con las blandas anduve bien y ya era muy tarde“, opinó el pilarense, quien consideró que “fue una carrera sin mucho ritmo y muy larga“.

“Como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho“, agregó Colapinto. Y la estadística permite ratificar su análisis. Es que su estrategia (Duro-Blando) fue tan ineficaz como la de Gasly (Medio-Blando): ambos terminaron a 37 segundos del 14°, Lance Stroll (Aston Martin), corriendo prácticamente una carrera solitaria entre ellos.

El enojo de Colapinto puede magnificarse también desde la mala fortuna que vivió en las últimas vueltas de la carrera. El argentino había comenzado a descontar la diferencia con Gasly, pero cuando se acercaba a su compañero, se topó con las banderas azules de los líderes y un Virtual Safety Car que neutralizó su ataque.

De todas formas, intentó poner el foco en lo que viene. “A laburar para la próxima“, declaró, sin olvidarse de dejar en el aire un nuevo palito para Alpine. “Peor no se puede ir, así que de acá para arriba. Ojalá que mejores un poco“, soltó al ser consultado sobre el Gran Premio de Brasil, su próxima parada, en la que espera darle “un lindo resultado” a sus seguidores.

Más allá del safety car que terminó salvando a Gasly de perder la batalla interna con Colapinto durante las últimas vueltas, algunos giros atrás se había dado una secuencia similar que frenaron desde los propios boxes de Alpine, tal vez para evitar repetir la polémica que se desató en Austin.

Pasadas las 30 vueltas, el argentino empezó a mostrar un mejor ritmo de carrera que su rival. Pero cuando la diferencia entre ambos ya era inferior al medio segundo y todo indicaba que Colapinto estaba a punto de concretar el sobrepaso, Alpine sorprendió con una orden inesperada: llamó de urgencia a Gasly a boxes para colocarle neumáticos blandos.

Así, Colapinto superó a al francés de manera indirecta, por su parada en boxes, y continuó adelante por algunas vueltas, hasta que realizó su parada para dejar las gomas duras por blandas.

