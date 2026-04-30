Cristiano Ronaldo se enfrentó con un hincha en Arabia Saudita y sacó chapa: “5 Champions League”

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo se acerca a nuevas metas de camino al Mundial 2026, lo que será su sexta oportunidad para darle la estrella más preciada a la Selección de Portugal. Mientras tanto, acumula 970 goles en su carrera y lucha por alcanzar la marca de los 1000 gritos.

Todos estos objetivos se dan en el marco de sus compromisos con Al Nassr. En el marco de la Liga Profesional Saudí, el equipo consiguió este miércoles una importante victoria por 2-0 ante Al-Ahli para sacar aún más ventaja en lo más alto del campeonato local.

El Bicho fue el autor del primer tanto del encuentro y Kingsley Coman puso cifras definitivas. Tras el encuentro, el exdelantero de Real Madrid, Juventus y Manchester United protagonizó un curioso momento en medio de una entrevista en el campo para la transmisión del partido.

Cristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr. (Foto: Getty)

Un hincha de Al-Ahli se quiso burlar de Ronaldo al enrostrarle las dos Champions League de la AFC que consiguió su equipo, precisamente en las últimas dos ediciones. Este torneo internacional, el más importante del continente, le es equivo a CR7 desde su llegada a Al Nassr.

Cristiano Ronaldo: “I have five Champions Leagues”. 🏆🏆🏆🏆🏆🖐🏽 pic.twitter.com/G5ARihr3VJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2026

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Pero el portugués no se quedó de brazos cruzados. Ante la provocación, interrumpió la entrevista y, con un sonrisa, disparó: “Tengo 5 Champions League”. Así, sacó un as debajo de su manga para responderle al hincha, sacando a relucir las 4 Orejonas que consiguió con Real Madrid y la que levantó con Manchester United.

Cristiano Ronaldo va por la Champions League 2 de la AFC

Aunque no pudo pelear por el título máximo del fútbol asiático, Al Nassr está en la final del certamen equivalente a la Europa League. En lo que será la segunda edición de la cita, el combinado saudí jugará el próximo 17 de mayo la final en Riad ante Gamba Osaka de Japón.

Datos clave

Cristiano Ronaldo alcanzó los 970 goles profesionales tras anotar en la victoria ante Al-Ahli.

alcanzó los profesionales tras anotar en la victoria ante Al-Ahli. El delantero portugués recordó al hincha rival que posee 5 Champions League ganadas en Europa.

ganadas en Europa. Al Nassr disputará la final continental contra Gamba Osaka el próximo 17 de mayo en Riad.