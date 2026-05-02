5 años después, Pochettino reveló por qué sacó a Messi en su estadía en PSG: “Me pareció lo mejor”

En 2021 se dio una situación inédita que repercutió en todo el ambiente del fútbol. A falta de 14 minutos para el final del partido, Mauricio Pochettino decidió sacar a Lionel Messi del campo de juego con el encuentro igualado 1-1. Aquel episodio aún recordado hasta la actualidad, sacudió a todo el París Saint-Germain y muchos más sectores, a tal punto que aún deja nuevos capítulos.

El compromiso ante Olympique de Lyon por la sexta fecha de la Ligue 1, fue el escenario en el que ocurrió el acontecimiento. En ese momento, el cotejo estaba empatado y solo quedaba un puñado de minutos para el desenlace. Allí, el entrenador decidió reemplazar al astro para que ingrese Achraf Hakimi y el resultado final fue triunfo por 2-1, casi que agónicamente.

Lionel Messi tras ser reemplazado por Mauricio Pochettino en PSG.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Stick to Football, Pochettino manifestó: “Mi intención inicial era protegerle porque estaba pensando en que tiene que jugar la Champions League“. Luego, el director técnico pensó en la Selección Argentina y expresó: “Si no tomo una decisión, se lesiona y eso tiene repercusiones para su participación en el Mundial de Qatar 2022“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “No quería demostrar que era más valiente que cualquier otro entrenador“, sentenció para terminar con los rumores que indicaban que el trasfondo de la modificación iba por ese lado. “En ese momento me pareció lo mejor para él“, insistió el oriundo de Murphy, en Santa Fe.

Además, dicha decisión no fue bien recibida puertas adentro ya que Leonardo, el Director Deportivo de PSG, le consultó el motivo del cambio. “La gente paga por verlo jugar noventa minutos“, le advirtió. Por otro lado, reveló que su propia esposa le comentó las críticas que recibía mediáticamente y en las redes sociales. “En Argentina te están destrozando, en Francia también”, le dijo.

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La sorpresa de Messi a los 76' de partido vs. Lyon: Pochettino decidió sacar al 30 por Hakimi con el resultado 1-1 en la #Ligue1xESPN. La gente gritó por él, Leo levantó sus manos y le respondió al entrenador que estaba bien para seguir. pic.twitter.com/nvG6Uerl5I — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2021

Qué le dijo Messi a Pochettino tras el cambio en PSG

Tiempo atrás en otra entrevista en la que rompió el silencio sobre aquel episodio que marcó su estadía en Francia, Mauricio Pochettino confesó una charla con Lionel Messi tras la modificación. “Estaba decepcionado“, expresó sobre el astro argentino. “Me dijo: ‘tenés que preguntarme‘”, agregó pocos segundos más tarde el director técnico albiceleste sobre su conversación con el 10.