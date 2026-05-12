Bento cometió el blooper del año, impidió que Al Nassr sea campeón y Cristiano Ronaldo reaccionó al borde del llanto

El Bicho perdió la chance de quedarse con el título del liga luego de a que su arquero se le escurriera la pelota entre las manos en el último minuto de partido.

Resulta difícil de explicar lo que ocurrió en el clásico de Riad entre Al Nassr y Al Hilal. Cuando todo parecía encaminado para que el equipo de Cristiano Ronaldo levantara el título de la liga saudí, el primero del portugués desde su llegada, apareció un desenlace tan insólito como doloroso que terminó dejando al astro al borde del llanto.

El equipo de CR7 ganaba 1-0 gracias al tanto de Mohamed Simakan y se estaba asegurando el campeonato. Cristiano ya había salido reemplazado y seguía los minutos finales desde el banco de suplentes, tenso, y prácticamente rogando que el destino, esta vez, jugara a su favor para conseguir el campeonato. Pero el fútbol le tenía preparada otra escena en la última jugada del partido.

A los 98 minutos, Al Hilal lanzó un lateral al área buscando el milagro. La pelota cayó cerca del arquero Bento, quien salió decidido a atraparla para sentenciar el triunfo. Sin embargo, en pleno salto chocó con un compañero, perdió estabilidad y la pelota se le terminó escurriendo de las manos hasta ingresar dentro del arco. Gol en contra. 1-1. Y un baldazo de agua helada para todo Al Nassr.

NOOO, INCREÍBLE!! BENTO SE EQUIVOCA EN LA SALIDA Y EL AL-HILAL LE EMPATA A AL-NASSR A LOS 98 MINUTOS! INSÓLITO.



SI GANABA EL EQUIPO DE CR7 ERAN CAMPEONES DE LA LIGA SAUDI!pic.twitter.com/ElvaG1u8xl — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) May 12, 2026

La reacción de Cristiano Ronaldo

Todas las cámaras fueron inmediatamente hacia el Bicho, cuya reacción no pasó desapercibida. Sin poder creer lo ocurrido, comenzó a reírse de manera sarcástica desde el banco de suplentes, incrédulo ante cómo se le acababa de escapar el título. Tirado sobre el asiento, se llevó las mannos a la cara mientras intentaba procesar lo que acababa de pasar.

Cristiano Ronaldo sem acreditar no frangaço do Bento pic.twitter.com/cwCzA0kRf1 — Esporte+ (@esportemaiss) May 12, 2026

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Segundos después, Al Nassr movió desde el medio y el árbitro decretó el final del encuentro. Acto seguido, Cristiano se levantó y caminó directamente hacia el túnel con claros gestos de frustración, golpeándose los brazos y moviéndolos con bronca, abatido por una definición que parecía escrita para la gloria y terminó convirtiéndose en una pesadilla.

Con este empate, Al Nassr postergó la definición del torneo para la próxima fecha, donde estará obligado a ganar para intentar quedarse, finalmente, con el ansiado primer título local desde la llegada del portugués al fútbol saudí.

Datos clave

Cristiano Ronaldo quedó al borde del llanto tras el empate 1-1 ante Al Hilal.

quedó al borde del llanto tras el empate ante Al Hilal. El arquero Bento cometió un gol en contra en el minuto 98 del partido.

cometió un gol en contra en el minuto del partido. Mohamed Simakan anotó el tanto inicial que aseguraba temporalmente el título para Al Nassr.