Chelsea lo pagó 100 millones, dejó el fútbol tras un doping positivo y sueña con estar en los Juegos Olímpicos 2028 en otro deporte

Uno de los tantos talentos que parecía que iba a ganarse un lugar en la elite, volvió a pasar desapercibido. Mijailo Mudryk llegó a Chelsea principios de 2023 a cambio de 100 millones de euros, pero su estadía estuvo muy lejos de ser la esperada por todos. Tal es así que, dio positivo en un control antidoping, le rescindieron el contrato y ahora busca destacarse en otro deporte.

El futbolista ucraniano que deslumbró al mundo en su etapa en Shakhtar Donetsk, con excelentes partidos por UEFA Champions League y uno muy memorable ante Real Madrid, donde fue la figura. A raíz de su notable desempeño individual, los gigantes de Europa lucharon para comprarlo y finalmente el conjunto londinense se quedó con sus servicios.

Lo cierto es que en abril de 2025 dio positivo en un control antidoping y recibió un duro castigo, por lo que automáticamente Chelsea le rescindió su contrato porque no iba a poder utilizarlo durante un prolongado plazo. Ahora, mientras transita la suspensión, se puso un nuevo objetivo en mente: competir en los Juegos Olímpicos 2028, que se llevarán a cabo en Los Ángeles.

Mykhailo Mudryk, futbolista ucraniano durante su etapa en Chelsea. (Getty Images)

Es una realidad que Mudryk abandonó el fútbol y busca lucirse en atletismo. En los últimos días se dio a conocer que está entrenando como velocista del seleccionado ucraniano, con vistas a las próximas olimpiadas. Cabe destacar que en su debut en Chelsea por la Premier League rompió un récord de velocidad en punta, al alcanzar los 36,67 km/h, por lo que no es una novedad.

Ucrania es un país con una larga tradición en una disciplina como atletismo, donde suelen aprovechar la potencia física de sus mejores deportistas. El extremo, que se caracterizaba por su impresionante velocidad y desequilibrio, cumple con los principales requisitos. Es por eso que actualmente realiza prácticas especializadas bajo las órdenes de antiguos atletas olímpicos.

En definitiva, mientras cumple la pena por el doping positivo sin tener ningún contrato profesional, Mudryk va por representar a Ucrania en atletismo en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sin embargo, primero tiene que pasar ciertos desafíos para poder cumplir con las condiciones mínimas que impone la World Athletics y luego superar los trials ucranianos en 2027.

Los números de Mijailo Mudryk en Chelsea

Llegó procedente de Shakhtar Donetsk de Ucrania en enero de 2023, por un desembolso de 100 millones de euros. Durante su estadía en Chelsea, disputó un total de 73 partidos oficiales, entre los que convirtió 10 goles y repartió 11 asistencias. Además conquistó la UEFA Conferece League 2025, ya que fue parte del plantel y jugó algunos partidos antes de ser sancionado.

