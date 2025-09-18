Se confirmó la fecha del cruce entre Racing y River por los cuartos de final de la Copa Argentina

Uno de las rivalidades más importantes del fútbol argentino, tomó mucha más fuerza durante este año a raíz de un traspaso y ahora deben verse las caras. Es que Racing y River se cruzan por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, en lo que será uno de los partidos con más morbo y que además significará un boleto a las semifinales de una relevante competición federal.

La polémica salida de Maximiliano Salas despertó la pica entre ambos equipos, que ahora medirán fuerzas por la competición local. Es que la ejecución de la cláusula de rescisión del delantero para dejar la Academia y poder vestir la camiseta del Millonario a mediados de este año, reavivó la rivalidad y todavía está muy latente la denominada “traición” por parte de los de Avellaneda.

Lo cierto es que Racing y River se enfrentarán el próximo jueves 2 de octubre. De esta manera, el clásico ya tiene fecha asignada para resolver una nueva instancia de la Copa Argentina que dará boleto a la siguiente fase donde solamente quedarán los 4 mejores y que es sumamente importante porque el campeón recibe un cupo a la próxima Copa Libertadores.

Maximiliano Meza y Juan Ignacio Nardoni, futbolistas de River Plate y Racing durante el último enfrentamiento. (Getty Images)

Así mismo, bien vale destacar que aún no se conoce la sede que albergará el encuentro entre dos de los candidatos a conquistar el título. Los estadios que todavía están en pelea por adueñarse del clásico no directo más relevante de los últimos años, son: Gigante de Arroyito (Rosario), Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero) y Malvinas Argentinas (Mendoza).

Un dato a resaltar es que Racing no quería jugar en la fecha asignada. Si bien la determinación la toma la Asociación del Fútbol Argentino, el conjunto de Avellaneda pretendía postergar el compromiso debido a que el domingo 28 disputa el clásico ante Independiente y tendría pocos días entre un partido y el otro. River, en cambio, no tenía ningún inconveniente para el 2 de octubre.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar también que ambos equipos se enfrentarían apenas una semana después de que finalicen los cruces por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, por lo que la tensión puede ser aún mayor, según los resultados conseguidos. Mientras la Academia ganó 1-0 en la ida ante Vélez de visitante, el Millonario cayó 2-1 frente a Palmeiras de local.

ver también Alerta en Boca: preocupación por la sorpresiva ausencia de Edinson Cavani en la práctica