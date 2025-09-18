Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Se confirmó la fecha del cruce entre Racing y River por los cuartos de final de la Copa Argentina

La Academia y el Millonario protagonizan el duelo a eliminación directa, con la situación de Maximiliano Salas aún latente.

Por Nahuel De Hoz

Adrián Maravilla Martínez y Maximiliano Salas, los protagonistas del cruce entre Racing y River.
© GettyAdrián Maravilla Martínez y Maximiliano Salas, los protagonistas del cruce entre Racing y River.

Uno de las rivalidades más importantes del fútbol argentino, tomó mucha más fuerza durante este año a raíz de un traspaso y ahora deben verse las caras. Es que Racing y River se cruzan por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, en lo que será uno de los partidos con más morbo y que además significará un boleto a las semifinales de una relevante competición federal.

La polémica salida de Maximiliano Salas despertó la pica entre ambos equipos, que ahora medirán fuerzas por la competición local. Es que la ejecución de la cláusula de rescisión del delantero para dejar la Academia y poder vestir la camiseta del Millonario a mediados de este año, reavivó la rivalidad y todavía está muy latente la denominada “traición” por parte de los de Avellaneda.

Lo cierto es que Racing y River se enfrentarán el próximo jueves 2 de octubre. De esta manera, el clásico ya tiene fecha asignada para resolver una nueva instancia de la Copa Argentina que dará boleto a la siguiente fase donde solamente quedarán los 4 mejores y que es sumamente importante porque el campeón recibe un cupo a la próxima Copa Libertadores.

Maximiliano Meza y Juan Ignacio Nardoni, futbolistas de River Plate y Racing durante el último enfrentamiento. (Getty Images)

Maximiliano Meza y Juan Ignacio Nardoni, futbolistas de River Plate y Racing durante el último enfrentamiento. (Getty Images)

Así mismo, bien vale destacar que aún no se conoce la sede que albergará el encuentro entre dos de los candidatos a conquistar el título. Los estadios que todavía están en pelea por adueñarse del clásico no directo más relevante de los últimos años, son: Gigante de Arroyito (Rosario), Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero) y Malvinas Argentinas (Mendoza).

Un dato a resaltar es que Racing no quería jugar en la fecha asignada. Si bien la determinación la toma la Asociación del Fútbol Argentino, el conjunto de Avellaneda pretendía postergar el compromiso debido a que el domingo 28 disputa el clásico ante Independiente y tendría pocos días entre un partido y el otro. River, en cambio, no tenía ningún inconveniente para el 2 de octubre.

Publicidad

Cabe recordar también que ambos equipos se enfrentarían apenas una semana después de que finalicen los cruces por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, por lo que la tensión puede ser aún mayor, según los resultados conseguidos. Mientras la Academia ganó 1-0 en la ida ante Vélez de visitante, el Millonario cayó 2-1 frente a Palmeiras de local.

Alerta en Boca: preocupación por la sorpresiva ausencia de Edinson Cavani en la práctica

ver también

Alerta en Boca: preocupación por la sorpresiva ausencia de Edinson Cavani en la práctica

Tras la derrota contra Palmeiras por la Copa Libertadores, River sumó un refuerzo inesperado

ver también

Tras la derrota contra Palmeiras por la Copa Libertadores, River sumó un refuerzo inesperado

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Racing ganó el primer capítulo ante Vélez y buscará la clasificación como local
Copa Libertadores

Racing ganó el primer capítulo ante Vélez y buscará la clasificación como local

Las noches de Copa podés mirarlas aprovechando esta promo
Sponsored

Las noches de Copa podés mirarlas aprovechando esta promo

Así quedó la tabla anual del Torneo Clausura tras la victoria de Racing a San Lorenzo y el empate entre Vélez y Huracán
Fútbol Argentino

Así quedó la tabla anual del Torneo Clausura tras la victoria de Racing a San Lorenzo y el empate entre Vélez y Huracán

River castigó a Subiabre y no le permitirá ir al Mundial Sub 20 pese a que fue convocado
River Plate

River castigó a Subiabre y no le permitirá ir al Mundial Sub 20 pese a que fue convocado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo