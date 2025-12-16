Gianluigi Donnarumma ganó el The Best 2025 y destronó a Dibu Martínez

En su página web oficial, FIFA comenzó a revelar los ganadores del premio The Best, que destaca el rendimiento que tuvieron los jugadores a lo largo de la temporada 2024/25, que comprende desde el 11 de agosto de 2024 hasta el 2 de agosto de este año.

Uno de los premios entregados fue al mejor arquero de la temporada. El ganador fue el italiano Gianluigi Donnarumma, debido al buen rendimiento que tuvo con PSG, su ex club, con el que ganó la UEFA Champions League 2024/25, y que también fue subcampeón del Mundial de Clubes de Estados Unidos.

De esta manera, el italiano de 26 años ganó este galardón por primera vez en su carrera y destronó a Dibu Martínez, quien es el máximo ganador de este premio con dos ocasiones. Además, viene de ganarlo en la temporada 2024, en la que ganó la Copa América con Argentina.

El posteo de FIFA para anunciar a Donnarumma como ganador del The Best.

“Donnarumma disfrutó de una gran fortuna durante el último año, ganando trofeos en cuatro competiciones diferentes con su antiguo club, el Paris Saint-Germain. El momento culminante fue, sin duda, su portería a cero en la victoria por 5-0 sobre el Inter en la final de la UEFA Champions League el 31 de mayo de 2025, aunque la ex estrella del AC Milan había tenido varias actuaciones excelentes en las rondas anteriores”, fue la explicación de FIFA.

“El número uno, de 26 años, también conquistó otros tres títulos en el fútbol francés, ganando la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones. Además, formó parte del equipo del PSG que quedó subcampeón en el Mundial de Clubes FIFA 2025”, continuaron.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, el arquero de 26 años le ganó en la pelea a Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martínez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Múnich), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter) y Wojciech Szczesny (Barcelona).

Los títulos de Gianluigi Donnarumma en la temporada

UEFA Champions League 2024/25

Ligue 1 2024/25

Copa de Francia 2024/25

Trofeo de los Campeones 2024

Subcampeón del Mundial de Clubes FIFA 2025

Datos claves

Gianluigi Donnarumma ganó el premio The Best al mejor arquero de la temporada 2024/25.

ganó el premio al mejor arquero de la temporada 2024/25. El italiano de 26 años obtuvo la Champions League , Ligue 1, Copa y Supercopa francesa.

obtuvo la , Ligue 1, Copa y Supercopa francesa. Donnarumma destronó a Emiliano Martínez, quien era el vigente ganador con dos galardones previos.

Publicidad