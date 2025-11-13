Con Boca, Independiente y Lamine Yamal como protagonistas, la FIFA anunció los nominados a los premios Puskás y Marta

Este jueves 13 de noviembre, se dieron a conocer los nominados a los premios Puskás y Marta. Con el objetivo de revelar los mejores goles de la temporada entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, tanto de la rama masculina como de la femenina, la FIFA se encargó de abrir la votación a través de su página oficial para próximamente informar los ganadores.

Entre los candidatos a quedarse con los galardones en cuestión, se encuentran diferentes protagonistas. Figuras estelares como Lamine Yamal y dos futbolistas argentinos, como lo son Santiago Montiel y Pedro de la Vega. Así, el crack que brilla Barcelona, el zurdo de Independiente y el actual delantero de Seattle Sounders, pelean por ganar el homenaje a la mejor anotación.

No solo ellos son los más destacados, sino que también aparece Boca dentro de los nominados. Sin embargo, no se trata de un jugador sino de una jugadora del fútbol femenino del Xeneize que anotó un verdadero golazo con la Selección Argentina. La responsable es Kishi Núñez, la juvenil de apenas 19 años que promete marcar un antes y un después en el deporte nacional.

El tanto que convirtió Yamal corresponde al encuentro contra Espanyol en el derbi de Barcelona y significó conquistar LaLiga 2024/25 con solamente 17 años. Allí, el chico sensación que deslumbra a todos con su corta edad, gambeteó rivales y clavó la pelota en el ángulo superior más lejano de la portería, impidiendo una posible atajada del guardameta contrincante.

Sin embargo, el fútbol argentino no se queda atrás. En un duelo por el campeonato doméstico ante Independiente Rivadavia, Montiel anotó de chilena desde afuera del área y selló el mejor gol del país. Por eso, el habilidoso de Independiente integra la lista de candidatos a quedarse con el Premio Puskas 2025, compitiendo con enormes figuras de la elite europea.

En definitiva, los fanáticos del deporte y los expertos se encargarán de votar a sus tres candidatos favoritos y el próximo 3 de diciembre a partir de las 23:59 horas se cerrarán los sufragios pertinentes. Luego, en la ceremonia estelar que organiza la FIFA para entregar The Best, se dará a conocer al ganador del premio Puskas y Marta, según corresponda la rama masculina y femenina.

Los nominados al Premio Puskas

Lamine Yamal (Barcelona) Santiago Montiel (Independiente) Pedro de la Vega (Seattle) Declan Rice (Arsenal) Alerrandro (Vitoria) Alessandro Deiola (Cagliari) Amr Nasser (Pharco) Carlos Orrantía (Atlas) Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns) Rizky Ridho (Persija Jakarta) Kévin Rodrigues (Kasimpasa)

Nominadas al Premio Marta

Kishi Núñez (Argentina – Boca)

(Argentina – Boca) Jordyn Bugg (Seattle Reign)

(Seattle Reign) Mariona Caldentey (Arsenal)

(Arsenal) Ashley Cheatley (Brentford)

(Brentford) Kyra Cooney-Cross (Australia)

(Australia) Jon Ryong-jong (Corea)

(Corea) Marta (Orlando Pride)

(Orlando Pride) Vivianne Miedema (Países Bajos)

(Países Bajos) Lizbeth Ovalle (Tigres)

(Tigres) Ally Sentnor (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Khadija Shaw (Manchester City)

