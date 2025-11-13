El próximo domingo desde las 17, River saldrá a jugar ante Vélez con la obligación de ganar, intentando dejar de lado la crisis futbolística. Como si fuera poco, Marcelo Gallardo deberá armar una alineación diferente por la enorme cantidad de bajas, cuya lista se extendió en las últimas horas.

Al gran número de ausencias del Millonario se suma la de Gonzalo Montiel, que no jugó al 100% el Superclásico debido a su un esguince de rodilla izquierda. El campeón del mundo sigue sin dejar atrás esa lesión y no estará disponible para jugar en el Estadio José Amalfitani.

De esta manera, todos los caminos conducen a que el lateral derecho en Liniers vuelva a ser Fabricio Bustos, que había jugado dos de los tres compromisos previos al cruce con Boca. River enfrentará al Fortín sin sus dos marcadores de punta titulares.

Las bajas de River

Contando a los dos futbolistas con lesiones de gravedad (Germán Pezzella y Giorgio Costantini), River suma nueve ausencias para la visita a Vélez. La lista la encabezan los dos defensores titulares suspendidos por acumulación de amarillas: Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta.

Por otra parte, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda no serán de la partida debido a que fueron convocados para Colombia y Paraguay, respectivamente. Además, se suman Facundo Colidio y Maximiliano Meza, que recientemente sufrieron complicaciones físicas.

¿Cómo podría formar River contra Vélez?

ver también Qué tiene que pasar para que River clasifique a la Pre Libertadores de 2026

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, la probable formación de River para visitar a Vélez el próximo domingo desde las 17 horas es: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime, Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Gonzalo Montiel será baja en River ante Vélez por un esguince de rodilla izquierda .

será baja en River ante Vélez por un . Marcelo Gallardo tendrá nueve ausencias en River para el partido contra Vélez Sarsfield.

tendrá en River para el partido contra Vélez Sarsfield. Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta están suspendidos por acumulación de amarillas.

ver también A 20 años del destrato de Marcelo Gallardo, un ídolo de River lo respaldó tras perder el Superclásico: “Gran entrenador”