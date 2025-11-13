Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Gonzalo Montiel no jugará ante Vélez y ya son 9 las bajas de River

El Millonario suma ausencias para el duelo decisivo ante el Fortín en Liniers.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Montiel, otra baja de River para visitar a Vélez
© Getty ImagesMontiel, otra baja de River para visitar a Vélez

El próximo domingo desde las 17, River saldrá a jugar ante Vélez con la obligación de ganar, intentando dejar de lado la crisis futbolística. Como si fuera poco, Marcelo Gallardo deberá armar una alineación diferente por la enorme cantidad de bajas, cuya lista se extendió en las últimas horas.

Al gran número de ausencias del Millonario se suma la de Gonzalo Montiel, que no jugó al 100% el Superclásico debido a su un esguince de rodilla izquierda. El campeón del mundo sigue sin dejar atrás esa lesión y no estará disponible para jugar en el Estadio José Amalfitani.

De esta manera, todos los caminos conducen a que el lateral derecho en Liniers vuelva a ser Fabricio Bustos, que había jugado dos de los tres compromisos previos al cruce con Boca. River enfrentará al Fortín sin sus dos marcadores de punta titulares.

Las bajas de River

Contando a los dos futbolistas con lesiones de gravedad (Germán Pezzella y Giorgio Costantini), River suma nueve ausencias para la visita a Vélez. La lista la encabezan los dos defensores titulares suspendidos por acumulación de amarillas: Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta.

Por otra parte, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda no serán de la partida debido a que fueron convocados para Colombia y Paraguay, respectivamente. Además, se suman Facundo Colidio y Maximiliano Meza, que recientemente sufrieron complicaciones físicas.

¿Cómo podría formar River contra Vélez?

Qué tiene que pasar para que River clasifique a la Pre Libertadores de 2026

ver también

Qué tiene que pasar para que River clasifique a la Pre Libertadores de 2026

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, la probable formación de River para visitar a Vélez el próximo domingo desde las 17 horas es: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime, Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Gonzalo Montiel será baja en River ante Vélez por un esguince de rodilla izquierda.
  • Marcelo Gallardo tendrá nueve ausencias en River para el partido contra Vélez Sarsfield.
  • Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta están suspendidos por acumulación de amarillas.
A 20 años del destrato de Marcelo Gallardo, un ídolo de River lo respaldó tras perder el Superclásico: “Gran entrenador”

ver también

A 20 años del destrato de Marcelo Gallardo, un ídolo de River lo respaldó tras perder el Superclásico: “Gran entrenador”

La inédita formación que prepara Gallardo para la visita clave de River a Vélez pensando en la Copa Libertadores

ver también

La inédita formación que prepara Gallardo para la visita clave de River a Vélez pensando en la Copa Libertadores

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Pronósticos Angola vs Argentina: último ensayo del año para la Scaloneta en Luanda
Apuestas

Pronósticos Angola vs Argentina: último ensayo del año para la Scaloneta en Luanda

Qué necesita Italia para clasificar directo al Mundial 2026
Mundial 2026

Qué necesita Italia para clasificar directo al Mundial 2026

3 de Boca y 1 de River: los jugadores del fútbol argentino que tienen destino europeo, según Ander Herrera
Fútbol Argentino

3 de Boca y 1 de River: los jugadores del fútbol argentino que tienen destino europeo, según Ander Herrera

"Messi tiene más por perder que por ganar si juega el próximo Mundial"
Lionel Messi

"Messi tiene más por perder que por ganar si juega el próximo Mundial"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo