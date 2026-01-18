Show de Dybala en el triunfo de Roma sobre Torino: gol y asistencia mientras Boca sigue soñando

Este domingo y por una nueva jornada de la Serie A, Roma venció 2-0 a Torino y consiguió tres puntos claves para la tabla de posiciones. Sin embargo, las luces se las llevó Paulo Dybala, que convirtió un gol y dio una asistencia demostrando que todavía está vigente. Mientras tanto, Boca sigue soñando con su fichaje para dar un verdadero salto de calidad al plantel en este mismo 2026.

En los últimos días, las versiones que salieron desde Italia indicaban que la Loba pretendía vender a La Joya en este mercado de pases para así cosechar una buena cantidad de dinero y evitar que su salida sea en condición de libre a partir del 30 de junio. Sin embargo, todavía no hay novedades al respecto pero el campeón del mundo respondió dentro de la cancha con un gran nivel.

Lo cierto es que, fiel a sus enormes cualidades técnicas, Dybala convirtió el 2-0 definitivo de Roma ante Torino. Aunque en primera instancia sacó un fuerte y esquinado remate, el arquero rival respondió y dio rebote. Allí, Rensch volvió a meter la pelota al área chica y Paulo la mandó al fondo de la red con un sutil contacto con la cara externa de su exquisito pie izquierdo.

Tweet placeholder

Sin embargo, en el primer tiempo también se lució. En el minuto 26, la Joya recibió el balón en la puerta del área y, con una excelente visión y un pase inmejorable, dejó mano a mano a Donyell Malen que solo tuvo que definir ante el guardameta. Tras el control, el neerlandés pateó prácticamente ingresando al área chica y así se concretó el primer tanto del encuentro para Roma.

De esta manera, Dybala afirmó su total vigencia en una de las ligas más competitivas del planeta. A exactamente 5 meses de que comience la Copa del Mundo 2026, busca volver a ganarse un lugar en la consideración de Lionel Scaloni para ir en busca del bicampeonato. Mientras tanto, Boca monitorea su situación de forma muy minuciosa y sin perderse ningún detalle.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Úbeda considera cuatro cambios en la formación de Boca para jugar contra Olimpia en San Nicolás

Cabe recordar que su contrato termina el 30 de junio, donde se convertirá en agente libre y puede arribar a cualquier equipo negociando directamente con el club que lo pretenda. En ese sentido, el Xeneize corre con mucha ventaja por sobre el resto y más aún con la presencia de Leandro Paredes como capitán, aunque todavía no hay ningún vínculo que asegure su llegada al fútbol argentino.

DATOS CLAVE

Paulo Dybala fue la figura en el duelo entre Roma y Torino por la Serie A, donde convirtió un gol y también dio una asistencia .

fue la figura en el duelo entre y Torino por la Serie A, donde convirtió y también dio . En la victoria por 2-0, el argentino asistió a Donyell Malen para el primer tanto y marcó el segundo con un sutil toque de zurda.

para el primer tanto y marcó el segundo con un sutil toque de zurda. El 30 de junio termina su contrato en Roma y, por ahora, todos los caminos conducen a que podría llegar a Boca a mitad de año.

Publicidad