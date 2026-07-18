El delantero de PSG comenzará desde el banco de suplentes en una decisión que alimenta especulaciones luego de la derrota ante España en semifinales.

Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado desde las 18 por el tercer puesto del Mundial. Sin embargo, más allá de la búsqueda por cerrar el torneo con una victoria, la sorpresa apareció en la formación elegida por Didier Deschamps para el que será su último partido al frente de la selección gala. Ousmane Dembélé, una de las figuras del equipo, comenzará el encuentro en el banco de suplentes.

La decisión llamó rápidamente la atención. Después de haber sido titular durante todo el certamen, convertir cinco goles y llegar al Mundial como vigente Balón de Oro, el delantero del París Saint-Germain no estará desde el arranque frente a Inglaterra. En su lugar ingresará Rayan Cherki, en una modificación que, en principio, responde exclusivamente a una cuestión táctica.

No obstante, el cambio no hizo más que alimentar ciertas versiones que comenzaron a circular en Francia tras la eliminación frente a España y que hablan de un clima tenso puertas adentro del plantel.

Según reveló L’Équipe, Dembélé protagonizó un fuerte intercambio durante el entretiempo de la semifinal disputada ante la Roja. El delantero habrá tomado la palabra en el vestuario para cuestionar la manera en la que Francia estaba ejecutando la presión alta, lo cual permitía que España encontrara espacios con demasiada facilidad.

Sus palabras, sin embargo, no habrían caído bien entre varios integrantes del plantel. Incluso, algunos futbolistas habrían interpretado que Dembélé solo elevaba ese nivel de exigencia cuando él mismo atravesaba dificultades dentro del partido, una actitud que generó malestar en el vestuario y abrió un foco de tensión en un momento especialmente delicado del torneo. Así, la suplencia del delantero en el encuentro por el tercer puesto volvió a colocar el episodio bajo la lupa.

La formación de Francia vs. Inglaterra

Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Warren Zaire-Emery, Adrien Rabiot; Rayan Cherki; Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.