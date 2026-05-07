El Club Argentino de Madrid, a un paso de festejar el ascenso del equipo juvenil

El Sub 19 del Granadero se asegurará un lugar en la Primera si este sábado consigue un triunfo frente al Club San Francisco.

Mientras a la Primera del Club Argentino le quedan las últimas cinco fechas para tratar de conseguir el ascenso, el equipo Juvenil está a un paso de lograrlo. Si este sábado consigue una victoria, el Sub 19 se asegurará competir en la Primera Juvenil en la próxima temporada de la Real Federación de Fútbol de Madrid.

Los pibes del Granadero están en el cuarto puesto de la tabla de un torneo que otorga cinco plazas para subir de categoría. Con siete puntos de ventaja con tres fechas por jugarse, el Argentino ya podrá festejar si le gana al Club San Francisco. Incluso, dependiendo de otros resultados, también podría lograr el objetivo si empata.

Nahuel Masciotra, uno de los jugadores del Sub 19 que también ya debutó en Primera. (Foto: Club Argentino)

La cantera para el futuro del Granadero

La categoría Sub 19 es la única juvenil que por el momento tiene el Club Argentino en España, aunque el proyecto contempla ampliar a planteles menores para seguir formando la escalera hacia el plantel mayor. De hecho, ya hay algunos jugadores que saltaron del Sub 19 a la Primera.

Y ya pensando en la próxima temporada, el club organizó pruebas abiertas para sumar más chicos a su plantel Sub 19. Todos los interesados en participar deben inscribirse previamente en este formulario par con sus datos personales y seleccionando el día de preferencia para realizar la prueba en Alcalá de Henares.

Días y horarios de las pruebas

Martes 19/05 de 19:30 a 21 horas

Jueves 21/05 de 19:30 a 21 horas

Martes 26/05 de 19:30 a 21 horas

Jueves 28/05 de 19:30 a 21 horas

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Para más información se puede contactar vía mail a info@clubargentino.es o por Whatsapp al número +34 663 21 24 23.

Programa para jugar y estudiar en España

El Club Argentino creó un programa orientado a futbolistas sudamericanos que desean continuar su desarrollo deportivo en Europa. “Jugá, estudiá y viví en Madrid” es una propuesta que combina competencia deportiva y formación académica en la capital española.

Se trata de la posibilidad de ser parte del plantel del Granadero al mismo tiempo que se realiza el curso de director técnico en Escuelas Cenafe, una institución que otorga títulos homologados para dirigir en Europa. El programa incluye alojamiento en una residencia estudiantil en el centro de Madrid y contempla la gestión de una visa de estudios para poder residir legalmente en España.