Quién es el árbitro de Carabobo vs. River por la Copa Sudamericana 2026

Todos los detalles sobre el encargado de impartir justicia en el cotejo por el certamen continental, así como los integrantes de su terna completa.

Con un ojo puesto en los octavos de final del Torneo Apertura, River Plate vuelve a enfocarse en la Copa Sudamericana. Es que, este jueves, el conjunto Millonario se presenta en el territorio venezolano, bajo la órbita de la cuarta fecha de la fase de grupos. El rival es Carabobo con el Estadio Polideportivo Misael Delgado como escenario.

Cabe recordar que los de Eduardo Coudet debutaron en este certamen continental con un empate 1-1 como visitantes de Blooming. Posteriormente, superaron al propio Carabobo por 1-0 en el Estadio Monumental de Núñez y doblegaron, agónicamente, a Red Bull Bragantino por 1-0 en pleno Sao Paulo, Brasil.

Así las cosas, en las últimas horas, la CONMEBOL designó a Derlis López para impartir justicia en este partido entre Carabobo y River. Se trata de un joven árbitro paraguayo de 38 años de edad que es internacional FIFA desde 2017 y que hará las veces de máxima autoridad en este trascendental cotejo por la Copa Sudamericana.

Los antecedentes de Derlis López

No es un detalle menor que Derlis López nunca dirigió a River. Es decir que, en Venezuela y ante Carabobo, será la primera vez que verá acción en un cotejo del Millonario. Por el contrario, sí impartió justicia en un cotejo de la Selección Argentina y también en un compromiso correspondiente a la propia Albiceleste pero Sub-20.

Paralelamente, el paraguayo dirigió a Vélez Sarsfield en tres oportunidades, siendo el equipo argentino que más veces lo tuvo como autoridad. Por otra parte, comandó una vez a Estudiantes de La Plata, Lanús, Banfield, Platense, Independiente, Racing Club y Unión de Santa Fe, siempre en torno al ámbito continental.

La terna completa de Carabobo vs. River

Árbitro: Derlis López (Paraguay)

Derlis López (Paraguay) Asistente 1: Roberto Cañete (Paraguay)

Roberto Cañete (Paraguay) Asistente 2: José Cuevas (Paraguay)

José Cuevas (Paraguay) Cuarto árbitro: David Ojeda (Paraguay)

David Ojeda (Paraguay) VAR: Fernando López (Paraguay)

Fernando López (Paraguay) AVAR: Eduardo Britos (Paraguay)

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Cuándo se juega Carabobo vs. River

El partido entre Carabobo y River Plate, correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, se llevará a cabo este jueves 7 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Venezuela.

La tabla de posiciones de la Copa Sudamericana

DATOS CLAVE

River Plate enfrenta a Carabobo este jueves 7 de mayo en Venezuela por Sudamericana.

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El árbitro paraguayo Derlis López dirigirá por primera vez un partido del conjunto Millonario.