El mejor jugador de la historia del fútbol, según Arjen Robben: “No tiene trucos bajo la manga”

Arjen Robben completó una legendaria carrera con pasos por Real Madrid, Bayern Múnich, Chelsea y el fútbol de su país. Fue durante varios años, uno de los mejores futbolistas de mundo y con la camiseta del club bávaro, lo ganó absolutamente todo.

Su estilo de juego es marca registrada: Robben se tiraba por banda derecha y con un indescifrable regate superaba defensores, se acomodaba hacia el centro del campo y sacaba su letal zurda, artífice de un gran porcentaje de sus más de 200 goles como profesional. Y si no ganó más títulos individuales y colectivos, hay tan sólo una explicación: le tocó compartir era con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Justamente, en una reciente entrevista, el neerlandés fue consultado por sobre quién es el mejor del mundo, y por futbolistas como Neymar o Vinícius Jr, que sobresalen por sus regates y los trucos que suelen hacer con la pelota. Robben finamente se decantó por quién es el mejor del mundo y dejó clara la diferencia que tiene con estos jugadores.

“Hay muchos jugadores que son buenos haciendo trucos, pero cuando hablo con ellos sobre el mejor de todos, el verdadero mejor de la historia, siempre les pregunto ‘¿Hace trucos?’ La respuesta es no, Messi, por supuesto, es alguien que no tiene trucos bajo la manga“, declaró Robben. Y detalló los aspectos que hacen de Messi, el mejor: “Simplemente lo hace todo rápido, tiene control, velocidad y agilidad.”

Robben y Messi en Brasil 2014

Robben sigue haciendo lo que siempre supo hacer mejor que nadie: correr

Luego de ponerle fin a una histórica carrera, con más de 600 partidos como profesional con 250 goles, 160 asistencias y 30 títulos oficiales, Arjen Robben continuó en el mundo del deporte, y haciendo lo que mejor sabía hacer. Las carreras de Arjen Robben por banda derecha eran imparables, y ahora lo hace sin la pelota.

Luego de terminar su etapa como futbolista en el Groningen, club en el cual también debutó, Robben cambió los botines por zapatillas y ahora se dedica al running. El neerlandés sigue entrenando al máximo y a sus 41 años, corre maratones completas de 42km, como la que se lleva a cabo en Rotterdam.

Robben en su vida post retiro

De hecho, completó dicha prueba en un tiempo menor a las tres horas (2h 58m 33s), y luego de la misma tomó ese logro como un título. “Ya no soy un atleta de élite, pero puedo decirles: creo que es de deportista de élite correr una maratón por debajo de las 3 horas. Esto está muy cerca de ganar un título de fútbol. Puedo tachar este de la lista”, declaró en aquel momento.

