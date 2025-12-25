Es tendencia:
El tenista argentino más destacado de 2025: ganó 2 Grand Slams con 40 años y sumó 5 títulos en total

Una de las raquetas más experimentadas de la legión albiceleste cerró su mejor año en el Circuito ATP.

Por Agustín Vetere

Se fue otro año y, mientras el mundo del tenis ya se prepara para el Abierto de Australia, es momento de balances para esta disciplina. Aunque Carlos Alcaraz y Jannik Sinner fueron absolutos dominantes de este deporte, hubo tres argentinos que sumaron títulos en el Circuito ATP durante 2025.

Sin embargo, y con mucha diferencia, Horacio Zeballos es quien más trofeos sumó a su palmarés. Es doblista de 40 años, convertido en especialista de esta rama desde hace más de una década, tuvo un año de ensueño en el que mantuvo en el quinto puesto del Ranking ATP en dobles.

El marplatense conquistó todos los títulos de este año junto a Marcel Granollers, con quien ya se entienden a la perfección. El español, de 39 años, también supo tener un buen pasaje por la rama de singles, pero se especializó en dobles y hoy ve los resultados.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers tras conquistar Roland Garros. (Foto: Getty)

Lo cierto es que Zeballos ganó 5 títulos en el Circuito ATP este año, pero hay dos de ellos que destacan especialmente: Roland Garros y US Open. El denominador común en estas dos victorias fue los rivales en la definición: los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski.

Para el marplatense fue sacarse una espina al conquistar por primera vez un Major luego de haber caído en tres finales entre 2019 y 2023. El festejo fue doble, ya que en todas aquellas oportunidades su compañero había sido el propio Granollers, que acumulaba otras dos decepciones en su carrera y logró cortar la racha este año.

Publicidad

Pero las celebraciones no quedaron en los Grand Slams, ya que también se impusieron en el ATP Masters 1000 de Madrid, además del ATP 500 de Basilea y el ATP 250 de Bucarest. Así, Zeballos cerró el 2025 con un saldo de 35 victorias y 14 derrotas a nivel ATP.

En síntesis

  • Horacio Zeballos ganó 5 títulos en el circuito ATP 2025 junto a Marcel Granollers.
  • Conquistó sus primeros Grand Slams en Roland Garros y US Open ante Salisbury y Skupski.
  • Sumó trofeos en Madrid, Basilea y Bucarest, cerrando el año con 35 victorias.
