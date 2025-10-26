El particular partido de Kylian Mbappé en Real Madrid vs. Barcelona: 1 gol, 2 anulados y un penal errado

Este domingo el fútbol español se paralizó por completo por el enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona por una nueva fecha de LaLiga. Como no podía ser de otra manera, el máximo referente de la jornada fue Kylian Mbappé, que resaltó por diferentes cuestiones. Convirtió un gol, le anularon dos y falló un penal, todo eso lo convirtió en el protagonista principal.

No llama la atención que el delantero francés sea quien se lleve buena parte de los flashes del partido y más si se trata de uno de alto voltaje, que parecieran ser sus favoritos o al menos en los que más se luce. Desde el arranque, comenzó a demostrar que su gen híper competitivo estaba más encendido que nunca y a partir de allí solo acumuló jugadas relevantes sobre el campo de juego.

Lo cierto es que Mbappé empezó marcando un verdadero golazo, pero fue anulado por una milimétrica posición adelantada. El atacante aprovechó una desatención en la defensa de Barcelona y, de primera, desenfundó una espectacular volea que se metió de lleno en el arco. Sin embargo, el VAR revisó la acción y segundos más tarde invalidó la jugada por offside.

Después de esa maniobra que dejó perplejos a todos en el Estadio Santiago Bernabéu porque el francés parecía estar en la misma línea y en realidad no lo estaba, llegó la primera emoción del encuentro. A través de una excelente habilitación de Jude Bellingham, Mbappé selló el 1-0 que sirvió para poner en ventaja a Real Madrid y romper el cero en el marcador.

El talentoso inglés hizo un rodeo para cuidar la posesión y, fiel a su viveza y gran visión, soltó un pase extraordinario para dejar mano a mano a su compañero. El fantástico desmarque de Kylian facilitó todo, que no tuvo que hacer nada más que controlar la pelota y definir cruzado ante la salida de Szczęsny para así convertir el primer gol de la tarde-noche en la capital española.

Sobre el cierre de la primera etapa, Mbappé convirtió otro gol pero fue anulado por posición adelantada. En esa acción no hubo lugar para instalar la polémica porque era claro que se encontraba en la zona prohibida. Sin embargo, solo en el primer tiempo, el delantero galo ya había protagonizado su tercer gol a pesar de que solamente había sido convalidado uno de todos ellos.

El penal errado por Mbappé en Real Madrid – Barcelona

En el inicio del complemento, el árbitro Cesar Soto Grado sancionó una infracción a favor de Real Madrid que generó controversia y el enojo de todo Barcelona. Sin embargo, Mbappé erró el penal ya que lo pateó cruzado a media altura y Szczęsny selló una magnífica atajada para mantener a su equipo en partido. A una sola mano, el polaco envió la pelota al tiro de esquina.

