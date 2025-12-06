Xabi Alonso señaló la cualidad extrafutbolística que Kylian Mbappé comparte con Cristiano Ronaldo: “Entre los elegidos”

Cristiano Ronaldo es la máxima figura en la era moderna del Real Madrid, el referente de una era dorada en la capital española. Eso es lo que aspira ser Kylian Mbappé en esta década, y en su segunda temporada con el club, está demostrando que tiene todo para tomar el timón y comandar al merengue por muchos años.

Pero no solo con sus goles, asistencias o actuaciones, sino con su actitud. Con lo intangible, con el contagio. Así lo expresó Xabi Alonso, entrenador merengue, que dejó en claro que algo en particular que hacía especial a Cristiano Ronaldo, también en Kylian Mbappé.

“Kylian está en el camino de hacer historia en el Madrid, como lo hizo Cristiano“, aseguró Xabi Alonso al ser consultado en conferencia de prensa por el peso específico de Mbappé en el plantel. “Por el peso que tiene en el equipo, por la ambición que transmite, por el número de goles, está ahí, a punto de hacer historia, está entre los elegidos en este momento, en el año natural.”

Más allá de los goles, Mbappé transmite una ambición que, a Xabi Alonso, le recuerda a Cristiano Ronaldo.

Luego procedió a la comparación con el portugués: “El día a día con él es muy bueno, no solo su querer de hacer las cosas bien, sino sus ganas de querer tener una influencia positiva en el resto. Eso lo comparte con Cristiano: esa ambición que contagia al resto del equipo, sí que veo similitudes“, afirmó. Y concluyó: “Está en un buen momento, a ver qué pasa en estos cinco partidos”.

Qué necesita Kylian Mbappé para romper el récord de goles en un año calendario de Cristiano Ronaldo

Con 62 goles en lo que va del 2025, Kylian Mbappé ya tiene la cuarta mejor marca goleadora en un año calendario en la historia del fútbol. De acuerdo a ello, le faltan siete goles para igualar el récord de Cristiano Ronaldo en 2013, cuando marcó 69, mismo número que tiene Robert Lewandowski desde 2021 como su propio récord.

Cristiano Ronaldo marcó 69 goles en 2013, el máximo de su carrera en un año natural. (Getty)

A Mbappé, o al menos al Real Madrid, le quedan cuatro partidos antes de culminar el año calendario 2025; el de este domingo vs. Celta de Vigo en el Bernabéu será el primero. Entre semana recibirá al Manchester City por Champions y luego tendrá otros dos partidos de LALIGA: vs. Alavés como visitante y en casa ante Sevilla.

Más goles en un año calendario

L. Messi – 91 goles (2012) C. Ronaldo – 69 goles (2013) R. Lewandowski – 69 goles (2021) K. Mbappé – 62 goles (2025) *temporada en curso* V. Gyökeres – 62 goles (2024) C. Ronaldo – 61 goles (2014) L. Messi – 60 goles (2010) C. Ronaldo – 60 goles (2011) L. Messi – 59 goles (2016) C. Ronaldo – 57 goles (2015) H. Kane – 56 goles (2017) K. Mbappé – 56 goles (2022) R. Lewandowski – 54 goles (2019) C. Ronaldo – 54 goles (2023) L. Messi – 51 goles (2018) R. Lewandowski – 47 goles (2020)

