La tajante respuesta de Kylian Mbappé tras ser tildado de carrear al Real Madrid: “No quiero sonar irrespetuoso”

El francés convirtió cuatro goles en el triunfo por 4-3 del Real Madrid en Champions ante Olympiacos y es, hoy por hoy, la gran figura del equipo.

Por Germán Celsan

Kylian Mbappé habló tras sus cuatro goles en Champions
© GettyKylian Mbappé habló tras sus cuatro goles en Champions

Kylian Mbappé fue la gran figura de la Fecha 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26, con su póker ante Olympiacos que fue fundamental para que Real Madrid se lleve un triunfo por 4-3 en su visita a Grecia. El francés lleva 8 goles en 5 partidos esta temporada por Champions y está siendo la gran figura del equipo.

A raíz de esto, en zona mixta, Mbappé fue consultado por una “Mbappé dependencia” dentro del Real Madrid. Es decir, que Mbappé es quien carrea al Madrid, que si él convierte, el equipo puede ganar, de lo contrario, eso no sucede. Haciendo referencia a que ante Liverpool, Rayo Vallecano y Elche, el francés no convirtió y el merengue no sumó de a tres.

Mbappé no cree que el Real Madrid dependa de él. (Getty)

Mbappé no cree que el Real Madrid dependa de él. (Getty)

Sin embargo, la pregunta no resultó del todo oportuna para Mbappé, que respondió con frialdad: “Yo pienso que esa, no quiero sonar irrespetuoso, pero es una mala pregunta“, le contestó al periodista. “Cada uno tiene su trabajo dentro del equipo. Yo no pienso en ninguna dependencia o algo así, yo pienso que es algo más de los periodistas”, agregó

Mbappé prosiguió a explayarse al respecto y declaró: “Mi trabajo es de marcar goles, y sin los otros jugadores no ganamos los partidos. Yo pienso que cada partido, cada equipo tiene jugadores que hacen su trabajo para el equipo. El mío es de marcar goles, que al final es lo que puedo hacer para el equipo. Eso no es dependencia”, dejando clara su postura.

Mbappé igualó a Cristiano Ronaldo y una marca de Púskas y Di Stéfano

Kylian Mbappé quiere dejar su huella en el Real Madrid y, poco a poco lo va consiguiendo. Con su póker llegó a 22 goles en la temporada, pero aún más importante fueron los dos récords que significaron una actuación como la que tuvo el miércoles.

Mbappé se suma a Cristiano Ronaldo, Púskas y Di Stéfano como los únicos jugadores con un póker oficial para el Real Madrid por Champions League/Copa de Europa, y también alcanzó una marca que el luso ostentaba en soledad: 8 goles en las primeras 5 jornadas de Champions League, algo que Cristiano Ronaldo consiguió en dos ocasiones, en las temporadas 13/14 y 17/18.

Mbappé igualó a Cristiano Ronaldo, Púskas y Di Stéfano. (Getty)

Mbappé igualó a Cristiano Ronaldo, Púskas y Di Stéfano. (Getty)

Buena compañía“, contestó Mbappé con una sonrisa en su rostro. “Son jugadores que han marcado la historia del Real Madrid, que han marcado una época. Es un honor para mí ser parte de esta lista”, añadió. Aunque dejó claro que todavía tiene un largo camino por recorrer: “Pero yo acabo de llegar aquí, solo un año. Tengo que hacer muchas cosas para estar con este tipo de jugadores que han hecho mucho para el Real Madrid, pero estoy en ese camino y es mi sueño más grande.”

En síntesis

  • Kylian Mbappé anotó un póker (cuatro goles) en la victoria 4-3 del Real Madrid ante Olympiacos por Champions League.
  • Mbappé desestimó la idea de una “Mbappé dependencia”, señalando que su trabajo es “marcar goles” y no puede ganar sin sus compañeros
  • Kylian Mbappé igualó la marca de Cristiano Ronaldo de anotar 8 goles en las primeras 5 jornadas de Champions League.
germán celsan
Germán Celsan

