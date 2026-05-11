Festejo en España: el Club Argentino de Madrid logró un nuevo ascenso a Primera

El Sub 19 del Granadero consiguió dar el salto de categoría en su tercera temporada en el fútbol español.

El Club Argentino de Madrid vivió otra jornada histórica en sus primeros tres años de vida: así como hace casi un año la Primera logró su primer ascenso, esta vez fue el equipo Sub 19 el que consiguió subir de categoría y salta a la Primera Regional Juvenil de la Real Federación de Fútbol de Madrid.

Los pibes del Granadero ganaron 3-1 al Club San Francisco y de esa manera se aseguraron uno de los cinco cupos para dar el salto de categoría a falta de dos fechas para el final del campeonato. El equipo que dirige Edgar Fabián Tapia Ordóñez se sacó la espina del año pasado, cuando el Club Argentino había quedado a un paso de lograr el ascenso con el juvenil.

El plantel de Primera le hizo el pasillo a los juveniles antes de su partido. (Foto: Club Argentino)

El plantel Sub 19 del Club Argentino

La Primera mantiene la ilusión de otro ascenso

Mientras el Sub 19 festejó, la Primera del Granadero también ganó (2-0 ante Rivas FC) y sigue en la cuarta posición, tratando de llegar al segundo puesto que le dé el salto de categoría. No es tarea fácil porque debe superar a Rivas Vaciamadrid y a Club Del Pozo, que suman seis y cuatro puntos más respectivamente a falta de cuatro fechas para el final del campeonato.

Programa para jugar y estudiar en España

El Club Argentino creó un programa orientado a futbolistas sudamericanos que desean continuar su desarrollo deportivo en Europa. “Jugá, estudiá y viví en Madrid” es una propuesta que combina competencia deportiva y formación académica en la capital española.

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Se trata de la posibilidad de ser parte del plantel del Granadero al mismo tiempo que se realiza el curso de director técnico en Escuelas Cenafe, una institución que otorga títulos homologados para dirigir en Europa. El programa incluye alojamiento en una residencia estudiantil en el centro de Madrid y contempla la gestión de una visa de estudios para poder residir legalmente en España.