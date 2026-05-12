Liverpool sigue a Dibu Martínez: los millones que debería pagar para comprarlo después del Mundial

El arquero argentino vuelve a quedar en el centro de la escena de cara al próximo mercado de pases europeo ante una posible salida de Alisson en Anfield.

El mercado de pases europeo todavía no abrió oficialmente, pero como parece ya ser ley en ellos, el nombre de Emiliano Martínez volvió a instalarse en el centro de la escena. De la misma forma que sucede desde hace varias ventanas, el futuro del arquero argentino nuevamente empieza a ser visto de reojo y, esta vez, el club que sigue de cerca su situación es nada menos que el Liverpool.

Según informó TeamTalk, el conjunto de Anfield comenzó a evaluar alternativas ante una posible salida de Alisson Becker y uno de los nombres que más seduce puertas adentro es el del Dibu. El brasileño, histórico referente desde 2018, estaría en la mira de la Juventus y podría cambiar de aire después de ocho temporadas en Inglaterra.

En ese contexto, el campeón del mundo aparece como un perfil que cumple con varios requisitos: experiencia en la Premier League, liderazgo, personalidad en escenarios de presión y una rápida adaptación a la estructura del fútbol inglés. De hecho, el interés no sorprende si se tiene en cuenta que el marplatense lleva varias temporadas consolidado como una de las grandes figuras del Aston Villa y viéndose vinculado con equipos como Manchester United.

Dibu Martínez podría pasar a Liverpool ante una salida de Alisson (Getty).

Cuánto debería pagar Liverpool para comprar a Dibu Martínez

Más allá de que todavía no existieron negociaciones formales ni ofertas oficiales, la posible operación ya empieza a despertar preguntas. Una de las principales es el monto en el que podría cerrarse una potencial negociación. Según el sitio especializado Transfermarkt, el arquero argentino posee actualmente un valor de mercado de 15 millones de euros y mantiene contrato con Aston Villa hasta junio de 2029, lo cual hace difícil de pensar que en Birmingham acepten soltarlo por un monto inferior.

Siguiendo esa línea, desde Inglaterra aseguran que el club solamente analizaría una salida si llega una propuesta importante desde lo económico, especialmente teniendo en cuenta la necesidad de mantener equilibrio financiero dentro de la plantilla. No obstante, para evitar situaciones inesperadas, puertas adentro de la institución ya tendrían en vista a posibles reemplazantes del Dibu. Uno de ellos sería James Trafford, arquero suplente en Manchester City.

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Al margen de los rumores que empiezan a acaparar la escena, el campeón del mundo hace oídos sordos y se concentra en cerrar una temporada que puede terminar siendo histórica para Aston Villa. Es que el equipo inglés disputará el próximo 20 de mayo la final de la Europa League frente al Friburgo y, además, se encuentra muy cerca de asegurar su clasificación a la próxima Champions League. Podría ser un cierre en lo más alto.

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