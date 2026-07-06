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Mundial 2026

Mundial 2026: Tenso cruce entre mexicanos e ingleses dentro del Estadio Azteca

Durante el partido que jugaron México e Inglaterra se dieron varios cruces en las tribunas del Estadio Azteca.

Hinchas mexicanos e ingleses se enfrentaron en las inmediaciones del Estadio Azteca durante el partido de los Octavos de Final.
Hinchas mexicanos e ingleses se enfrentaron en las inmediaciones del Estadio Azteca durante el partido de los Octavos de Final.

México e Inglaterra se enfrentaron este domingo 6 de julio en lo que fue uno de los partidos más electrizantes de la Copa del Mundo 2026. Bajo el marco de los Octavos de Final, el combinado que comanda Thomas Tuchel se impuso por 3 a 2 gracias a un doblete de Jude Bellingham y un tanto de penal de Harry Kane. Mientras que para los locales marcaron Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Semejante partido, que definió una de las plazas para los Cuartos de Final, tuvo un capítulo aparte en las tribunas del Estadio Azteca. A medida que fueron pasando las horas en redes sociales trascendieron imágenes de varios cruces que se dieron entre simpatizantes de ambas parcialidades.

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Una de las filmaciones muestra como un hincha mexicano envía un mensaje amenazante a los aficionados visitantes pasando su dedo por el cuello. Y en otro de los videos se aprecia como volaron objetos de un lado hacia el otro en un sector en el que a los locales y a los ingleses solo los dividía una valla.

Si bien el episodio refleja claramente la tensión que se vivió en la zona y en varios puntos del Estadio Azteca entre los aficionados, de momento no hay versiones oficiales que indiquen que hubo incidentes mayores. Por lo visto hasta entonces, se puede encuadrar dentro de la rivalidad que se observó en el campo de juego durante los 101 minutos de juego (90 más 11 adicionados).

México quedó una vez más a las puertas de los Cuartos de Final

En México estaban ilusionados con superar la barrera de los Octavos de Final por segunda vez en su historia. Ya lo habían logrado en la Copa del Mundo de 1986, en la que casualmente fueron únicos anfitriones, y ahora tuvieron la oportunidad frente a Inglaterra en el choque por los Octavos de Final que se llevó a cabo este domingo 5 de julio en el Estadio Azteca.

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Lo que sí pudieron lograr fue el famoso quinto partido. Como en esta ocasión la primera instancia de eliminación directa fue los 16vos de Final, el combinado norteamericano hilvanó ese encuentro, con el mencionado por los Octavos de final más los tres de la fase de grupos (Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia, Ecuador e Inglaterra).

En síntesis

  • Inglaterra venció 3-2 a México en los octavos de final del Mundial 2026.
  • Aficionados de México e Inglaterra cruzaron amenazas y arrojaron objetos en el Estadio Azteca.
  • México jugó su quinto partido mundialista pero quedó eliminado en octavos de final.
Germán Carrara
Germán Carrara
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