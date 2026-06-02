Harry Kane se postuló al Balón de Oro: “Si Inglaterra gana el Mundial…”

El capitán de los Tres Leones aseguró que va a por todo en la Copa del Mundo, y piensa en la posibilidad del gran premio individual.

El Mundial 2026 está a pocos días de distancia y entre los grandes candidatos está Inglaterra. Al menos por nombres, un plantel con Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka o Declan Rice los convierte en candidatos automáticamente. Y el capitán no se quita la presión, sino que la redobla.

Harry Kane habló con L’Equipe y aseguró que Inglaterra puede ganar el Mundial 2026 y también él mismo quedarse con el Balón de Oro si eso sucede, o al menos esta entre los principales contendientes: “Definitivamente estoy entre los favoritos. Si Inglaterra gana el Mundial, es muy probable que un jugador inglés lo gane”, expresó sobre el galardón.

Kane piensa en grande en el Mundial 2026. (Getty)

“Si miras a los favoritos, allí estoy yo, [Michael] Olise y los que jugaron la final de la Champions”, valoró el goleador histórico del seleccionado británico. “También vi que la ceremonia es en Londres, lo cual puedo tomar como un buen presagio; ganarlo en mi ciudad natal lo haría aún más especial“, completó.

Inglaterra en el Mundial 2026

La Selección de Inglaterra fue sorteada como cabeza del Grupo L en el Mundial 2026. Compartirá el mismo con sus pares de Croacia, Ghana y Panamá. El camino de los Tres Leones inicia el 17 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, contra el último semifinalista del mundo, Croacia.

El seleccionado inglés es uno de los candidatos. (Getty)

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Inglaterra enfrentará a Ghana el 23 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts y cerrará la fase de grupos contra Panamá, el 27 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el estadio de la final.

La temporada de Harry Kane

Harry Kane ha disputado 51 partidos esta temporada, en la que acumula 61 goles y 7 asistencias con el Bayern Múnich, así como 5 goles en 5 partidos con la Selección de Inglaterra. En este curso, ha levantado tres trofeos con el conjunto bávaro.

Bundesliga: 36 goles y 5 asistencias en 31 partidos. Campeón.

36 goles y 5 asistencias en 31 partidos. Campeón. Copa de Alemania: 10 goles en 6 partidos. Campeón.

10 goles en 6 partidos. Campeón. Supercopa de Alemania: 1 gol en 1 partido. Campeón.

1 gol en 1 partido. Campeón. Champions League: 14 goles y 2 asistencias en 13 partidos. Semifinalista.

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Kane lleva una temporada impecable. (Getty)

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