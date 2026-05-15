Japón ira al Mundial 2026 sin su máxima figura: los 26 convocados para la Copa del Mundo

El seleccionado nipón tiene algunas bajas de peso, pero ya dio a conocer a los futbolistas que representarán la nación en la Copa del Mundo.

A falta de cada vez menos para la Copa del Mundo, los diferentes seleccionados siguen entregando las listas mundialistas. Y si bien de momento sólo es necesario presentar una de 55 preconvocados, ya hay varias naciones que directamente entregaron los 26 nombres que viajarán al Mundial 2026. Japón lo hizo esta madrugada, con la llamativa ausencia de Kaoru Mitoma, su gran estrella.

El mediocampista de 28 años viene de una serie de excelentes temporadas en la Premier League con el Brighton. Sin embargo, el último fin de semana sufrió una lesión en sus isquiotibiales que se terminó traduciendo en un desgarro y, por ende, su ausencia de la Copa del Mundo. El futbolista japonés había jugado 27 partidos esta temporada, siendo titular en los Seagulls, pero no podrá dar el presente en la cita máxima.

Mitoma, la gran baja de Japón para el Mundial 2026. (Getty)

La otra ausencia de peso en los 26 de Japón es Takumi Minamino, extremo del AS Mónaco con pasado en Liverpool y Southampton en la Premier League. Minamino sufrió una rotura de ligamentos en diciembre pasado, y no llegará a tiempo para la Copa del Mundo.

En contraposición, ciertos nombres interesantes integran el seleccionado asiático, como Take Kubo, Daichi Kamada, Wataru Endo, Zion Suzuki y Tahehiro Tomiyasu como los más destacados.

Take Kubo será el encargado de liderar futbolísticamente a los nipones. (Getty)

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Los 26 convocados de Japón para el Mundial 2026

Arqueros: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (Parma)

Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (Parma) Defensores: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanbe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hikori Ito (Bayern Múnich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junnosuke Suzuki (Copenhague)

Yuto Nagatomo (FC Tokio), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanbe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hikori Ito (Bayern Múnich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junnosuke Suzuki (Copenhague) Mediocampistas: Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace)

Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace) Delanteros: Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Kaoru Ueda (Feyenoord), Kaito Nakamura (Stade Reims), Take Kubo (Real Sociedad), Iori Suzuki (Friburgo), Kento Shiogai (Wolfsburgo), Keisuke Goto (Sint Truidense)

El grupo de Japón en el Mundial 2026

La Selección de Japón integra el Grupo F del Mundial 2026 junto a sus pares de Países Bajos, Suecia y Túnez.

El seleccionado nipón iniciará su camino en la Copa del Mundo el 14 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, contra Países Bajos. Su segundo partido tendrá lugar el 21 de junio en el Estadio BBVA de Nuevo León, México, frente a Túnez y cerrará su fase de grupos contra su par de Suecia, el 25 de junio, nuevamente en Arlington.

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