¿Juega Luis Díaz hoy? Alineaciones y dónde ver en vivo SV Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich

El equipo dirigido por Vincent Kompany afronta un nuevo duelo de preparación en el marco del centenario del club local. Conoce si el atacante colombiano verá acción, las probables formaciones y por dónde seguir la transmisión en directo.

Este sábado 25 de julio, Bayern Múnich se traslada a la ciudad de Wiesbaden para medirse ante el SV Wehen Wiesbaden en un atractivo encuentro amistoso. El partido no solo servirá para que el elenco bávaro continúe ajustando piezas de cara a la exigente temporada 2026/27, sino que también será la excusa perfecta para celebrar a lo grande el centenario del conjunto que milita en la tercera división de Alemania.

Con el inicio oficial de la Bundesliga asomándose en el calendario, el cuerpo técnico encabeza una intensa pretemporada donde las grandes figuras que regresan de sus selecciones comienzan a tomar rodaje futbolístico.

𝑬𝒓𝒔𝒕𝒆𝒓 𝑺𝒄𝒉𝒓𝒊𝒕𝒕 𝒖𝒏𝒔𝒆𝒓𝒆𝒓 𝒏𝒆𝒖𝒆𝒏 𝑺𝒂𝒊𝒔𝒐𝒏. 🔴⚽



Heute starten wir auswärts beim SV Wehen Wiesbaden in die Vorbereitung. 💪



📺 Verfolgt unser Team 𝗟𝗜𝗩𝗘 auf 𝗙𝗖 𝗕𝗮𝘆𝗲𝗿𝗻 𝗧𝗩 𝗣𝗟𝗨𝗦 – Anstoß ist um 15:30 Uhr: https://t.co/KR9WIlSDmD pic.twitter.com/GXFTN12RtW — FC Bayern München (@FCBayern) July 25, 2026

¿Juega Luis Díaz hoy frente al Wehen Wiesbaden?

Una de las grandes expectativas por parte de los fanáticos pasaba por saber si Luis Díaz volvería a ponerse los botines de forma inmediata. El delantero guajiro, quien acaba de reincorporarse a la pretemporada tras disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la Selección de Colombia, se encuentra a disposición del cuerpo técnico.

Díaz no sumará minutos en el amistoso de este sábado. Tras lo que fue su participación en la cita mundialista, al igual que Harry Kane y Manuel Neuer, entre otros, ni siquiera forman parte de los futbolistas que estarán entre los relevos.

Alineaciones del amistoso SV Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich

Al tratarse de un compromiso de preparación, es un hecho que veremos múltiples rotaciones durante los 90 minutos y oportunidades para los más jóvenes. No obstante, estas son las probables alineaciones para salir desde el inicio en el BRITA-Arena:

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SV Wehen Wiesbaden: Arthur Brdar; Philipp Hercher, Jakob Lewald, Jordy Gillekens, Justin Janitzek, Fabian Greilinger; Tarik Gözüsirin, Brandt, Ati Allah; Sinan Karweina y Moritz Flotho. DT : Rüdiger Rehm.

Arthur Brdar; Philipp Hercher, Jakob Lewald, Jordy Gillekens, Justin Janitzek, Fabian Greilinger; Tarik Gözüsirin, Brandt, Ati Allah; Sinan Karweina y Moritz Flotho. : Rüdiger Rehm. Bayern Múnich: David Podar-Stiube; Roko Mijatovic, Raphael Pavlic, Richard Ajayi, Jussef El-Chaar, Ljubo Nuraj; Michael Matosevic, Guido Della Rovere, Noah Schaff, Oluwaseyi Wilson; Bastian Assomo. DT: Vincent Kompany.

Luis Díaz, futbolista de Bayern Múnich. (Alexander Hassenstein/Getty Images)

A qué hora y dónde ver SV Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich

El duelo festivo se disputará este sábado 25 de julio por la mañana para el continente sudamericano.

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Horarios por país:

Argentina: 10:30 horas

10:30 horas Uruguay: 10:30 horas

10:30 horas Brasil: 10:30 horas

10:30 horas Chile: 09:30 horas

09:30 horas Colombia: 08:30 horas

08:30 horas Ecuador: 08:30 horas

08:30 horas Perú: 08:30 horas

08:30 horas México: 07:30 horas

Aquellos hinchas que deseen seguir de cerca el partido y el regreso de Luis Díaz podrán hacerlo EN VIVO y ONLINE de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming del club alemán: FC Bayern TV Plus (servicio por suscripción).