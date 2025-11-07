No es la primera vez que a Xherdan Shaqiri lo comparan con Messi. En sus inicios, al cuatro veces mundialista con la Selección de Suiza le auguraron un futuro similar al del astro argentino cuando dejó Basilea para vincularse al poderoso Bayern Munich en la temporada 2012/2013. No fueron malos sus números allí, porque llegó a disputar 81 partidos en los que marcó 17 goles y entregó 19 asistencias a lo largo de tres años que sirvieron también para conquistar un total de 9 títulos, incluida una Champions League y el Mundial de Clubes.

Pero aunque el suizo pudo dar continuidad a su carrera en equipos importantes, como Inter de Milán y Liverpool, no logró mantener ese nivel que sorprendió en los inicios de su carrera y poco a poco fue perdiendo trascendencia a nivel internacional, al punto de recalar en la MLS en 2022, con apenas 31 años, y regresar para la pasada temporada al Basilea, club en el que hizo su estreno como profesional.

En el fútbol suizo, de todos modos, Shaqiri se las sigue ingeniando para mantener lustroso el cartel de figura. Con 34 años, mantiene su lugar indiscutible en la Selección y este jueves viene de marcar un doblete para el triunfo de su equipo 31 sobre el FCSB de Rumania por la Europa League. Tal es su magnetismo que sigue siendo capaz de generar comparaciones con Messi, como la que recientemente hizo el español Genís Montolio, nacido en Barcelona y jugador del Thun que es gran revelación de la Superliga, por ser líder solitario en su primera temporada tras el ascenso, con seis puntos de ventaja sobre Basilea al cabo de 12 jornadas.

“Salvando las distancias, Shaqiri me recuerda un poco a Messi. Va andando por el campo, pero cuando toca la pelota mejora la jugada. Y tiene un guante en el pie, un balón parado increíble”, destacó en una entrevista concedida al Diario As sobre el que sigue siendo el futbolista más influyente de la Superliga de Suiza.

Shaqiri suma 9 goles y 10 asistencias con Basilea en lo que va de la temporada.

“Ves un partido del Basilea y va caminando. Sin pelota es uno menos, pero claro, la toca y mete una pelota al especio, una pelota entre líneas increíble. Hace como Messi: se mueve por donde quiere, no presiona, no defiende, pero cuando la toca es diferencial”, agregó para completar su curiosa comparación con el campeón del mundo en Qatar con la Selección Argentina.

Publicidad

Publicidad

Los números de Shaqiri en su regreso a Basilea

Desde su regreso a Basilea para la pasada temporada, tras tres temporadas en la MLS con Chicago Fire, Xherdan Shaqiri ha sabido volver a destacar como gran figura del fútbol de su país y ya lo celebró con dos títulos: Superliga y Copa de Suiza.

ver también El motivo por el que Galatasaray podría fichar a Lionel Messi como refuerzo por solo cuatro meses

En esa primera temporada desde su regreso, disputó 39 partidos en los que aportó 21 goles y 22 asistencias. En la actual, que lo tiene además jugando Europa League, lleva 20 apariciones con 10 goles y 9 asistencias.

En síntesis

El futbolista Xherdan Shaqiri jugó 81 partidos en Bayern Múnich y ganó 9 títulos (2012-2015).

jugó en y ganó (2012-2015). Shaqiri marcó un doblete para el triunfo del Basilea 3-1 sobre el FCSB de Rumania en Europa League.

marcó un para el triunfo del Basilea sobre el en Europa League. Genís Montolio del Thun comparó a Shaqiri con Messi destacando su “guante en el pie”.

Publicidad