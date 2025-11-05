Es tendencia:
El motivo por el que Galatasaray podría fichar a Lionel Messi como refuerzo por solo cuatro meses

El club pretende seducir al capitán de la Selección Argentina ofreciéndole rodaje de alta competencia en la previa del Mundial de 2026.

Por Juan Ignacio Portiglia

Una inesperada opción le apareció al argentino en la previa del Mundial.
© Getty ImagesUna inesperada opción le apareció al argentino en la previa del Mundial.

La renovación de Lionel Messi con Inter Miami hasta 2028 pareció decretar que sería imposible verlo defender la camiseta de otro club hasta el final de su carrera, pero el interés de un equipo europeo que está disputando la Champions League de incorporarlo en el mercado de mitad de temporada, cuando la MLS ya habrá llegado a su fin, sembró una duda al respecto.

Según el portal turco Fotomaç, Galatasaray intentaría sumar a préstamo por cuatro meses al capitán de la Selección Argentina, justo en la previa del Mundial de 2026, situación que de todos modos no habría trascendido la evaluación de posibilidades, sin que haya existido ningún tipo de contacto ni con el club ni con el jugador.

El equipo que lidera de manera invicta la Superliga de Turquía y tiene a Mauro Icardi entre sus máximas figuras ya había dado que hablar con sus últimos fichajes de gran renombre internacional, como Victor Osimhen, İlkay Gündoğan y Leroy Sané; pero sin dudas intentar la contratación de Lionel Messi está en otra dimensión, al borde de la utopía.

“La superestrella argentina podría ser transferida al equipo rojiamarillo durante cuatro meses después del parón de la MLS debido al Mundial de 2026”, avanzó Zeki Uzundurukan, editor en jefe del periódico Fotomaç. “Según los informes, los directivos propusieron a Messi al Galatasaray y la directiva está siguiendo de cerca la situación del futbolista de 38 años“, se agregó en el artículo que generó sorpresa a nivel mundial.

Galatasaray pretende volver a juntar a Messi con Mauro Icardi. (Getty).

El sábado, un partido clave para el futuro de Messi

Con la serie de playoffs igualada con una victoria por lado entre Inter Miami y Nashville, el tercer partido de desempate que se programó para el próximo sábado 8 de noviembre desde las 22.00 en el Chase Stadium será clave para el futuro de Lionel Messi.

Mauro Icardi recibió una megaoferta de un destino exótico que lo pondría como uno de los argentinos con mayor salario

Mauro Icardi recibió una megaoferta de un destino exótico que lo pondría como uno de los argentinos con mayor salario

Una derrota pondría fin demasiado rápido a su temporada oficial con el equipo y lo dejaría durante varios meses inactivos justo en la previa del Mundial de 2026, algo que podría considerar muy poco favorable y dar mayores opciones al Galatasaray de cumplir con su cometido.

Más de una vez el astro argentino explicó que en esta etapa de su carrera nada le hace mejor que jugar partidos, más allá de los descansos necesarios para evitar fatigas musculares, por lo que un parate excesivo iría en contra de sus propios métodos para mantenerse vigente a los 38 años.

Si Inter Miami continúa en competencia, Messi tendría garantizado hasta un mes más de rodaje antes que finalice la temporada, aunque de todos modos estaría libre en enero si decidiera evaluar la propuesta del club turco.

En síntesis

  • El Galatasaray de Turquía estaría evaluando fichar a Lionel Messi a préstamo por cuatro meses.
  • El posible préstamo se daría en el parón de la MLS antes del Mundial de 2026.
  • Messi tiene contrato con el Inter Miami hasta el año 2028.
Juan Ignacio Portiglia

