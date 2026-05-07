La nueva dirección deportiva se puso un plazo de 15 días para hacer oficial al DT que conducirá al equipo en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Monterrey presentó este jueves a su nuevo director deportivo, que será el encargado de elegir al entrenador que preparará y conducirá al equipo a lo largo del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, que comenzará una vez finalizado el Mundial, tras una decepcionante actuación en el Clausura con el que cerró la presente temporada, sin lograr siquiera la clasificación a la Liguilla.

Se trata de Dennis Te Kloese, ex futbolista neerlandés formado en Ajax que recientemente trabajó en el Feyenoord al mando de un proyecto que condujo al club a conquistar la Eredivisie y la Supercopa de los Países Bajos, pero que ya había hecho experiencia en el fútbol mexicano con Tigres de la UANL y Chivas de Guadalajara.

La primera gran tarea a su cargo será la elección del nuevo entrenador del equipo, para lo que trabajará en conjunto con Walter Erviti, ex jugador del club de recordado paso en el fútbol argentino, donde defendió las camisetas de San Lorenzo, Banfield, Boca e Independiente.

Esa misión, de todos modos, ya estaba avanzada desde antes de la presentación formal de Te Kloese, con entrevistas realizadas a varios candidatos entre los que destaca el nombre de Matías Almeyda, recientemente cesado del Sevilla en la que fue su primera experiencia en el fútbol español.

“Él y Erviti tienen la labor de buscar al nuevo entrenador. Matías Almeyda es un candidato importante de los que han entrevistado, que han sido muchos. Los dos están en Europa para tratar de convencerlo. Si no es él, será otra opción”, dijo el periodista Willie González en Multimedios Deportes.

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[COMENTARIO AL DÍA MTY 🗣📺📻]



"Dennis te Kloese será anunciado a las 10 de la mañana. Él y Walter Erviti tienen la labor de buscar al entrenador. El DT lo presentarán en 15 días. Matías Almeyda es un candidato importante. Han entrevistado a muchos".



🎙 – @WillieGzz pic.twitter.com/zV24rH7ND4 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 7, 2026

¿Cuándo se conocerá al nuevo DT del Monterrey?

El plazo que se puso la nueva dirección deportiva para oficializar al nuevo entrenador de los Rayados de Monterrey es de 15 días, porque quieren que pueda hacerse cargo del equipo desde el inicio de la pretemporada y tener así más de un mes de trabajo antes del inicio del Apertura 2026 de la Liga MX.

Data clave

Dennis Te Kloese asumió como nuevo director deportivo de Monterrey para el Apertura 2026.

asumió como nuevo director deportivo de para el Apertura 2026. El club busca contratar a Matías Almeyda tras su reciente salida del Sevilla español.

tras su reciente salida del español. La directiva fijó un plazo de 15 días para oficializar al nuevo entrenador del equipo.