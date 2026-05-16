Jorge Sampaoli se ofreció a dirigir a Monterrey mientras negociaba con Matías Almeyda

El entrenador se mostró dispuesto a tomar las riendas del gigante mexicano, que se encamina a cerrar a un compatriota.

Jorge Sampaoli es uno de los entrenadores con buen currículum que no tiene club. El estrategar argentino está dispuesto a volver a dirigir y en las últimas horas se ofreció a Monterrey, que tiene encaminadas las negones para contratar a Matías Almeyda.

Según pudo saber Bolavip, ex director técnico de la Selección Argentina se mostró más que interesado en hacerse cargo del gigante mexicano. El DT se siente preparado para asumir ese desafío. Sin embargo, los cañones de Rayados apuntan al ex estratega de River.

Las negociaciones con el Pelado se dilataron, pero puertas adentro confían en que pueda cerrarse de buena manera para que asuma después del Mundial 2026. La temporada del club mexicano no fue buena y buscará volver a ser protagonista en el segundo semestre.

Cabe recordar que Sampaoli se encuentra sin trabajo desde febrero. Su último club fue Atlético Mineiro, en un ciclo que duró menos de cinco meses, con resultados adversos. Su saldo fue de diez victorias, catorce empates y nueve derrotas.

El mal semestre de Rayados

Rayados de Monterrey tuvo un primer semestre para el olvido. En el Clausura 2026, perdió muchos más partidos de los que ganó y se terminó quedando afuera de los playoffs por mucha diferencia. Fueron 5 triunfos, 3 empates y 9 derrotas en 17 partidos jugados.

En marzo, el club mexicano despidió al español Domenec Torrent por malos resultados. Su reemplazante terminó siendo el argentino Nicolás Sánchez, quien dirigió apenas seis partidos y también fue destituido luego del frustrante cierre de campeonato.

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En síntesis