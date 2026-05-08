Aunque el contacto del DT con la dirección deportiva del club mexicano fue calificado de manera positiva, el acuerdo no se cerró por la existencia de otro ofrecimiento superador desde lo económico. En Rayados están dispuestos a afinar los números.

Un mes después de ser oficializado como el nuevo presidente deportivo de Rayados de Monterrey, el neerlandés Dennis Te Kloese se reunió en Madrid con Matías Almeyda para profundizar las conversaciones que ya habían iniciado para ofrecerle ser el nuevo entrenador del equipo.

La reunión en la que Te Kloese estuvo acompañado por el argentino Walter Erviti, exjugador del club que asumió como director deportivo, fue calificada de “positiva” por Willie González, quien en su editorial para Multimedios Deportes confirmó al ex DT del Sevilla como candidato principal.

“Ya terminó la reunión en Madrid, les fue bien pero no lo han cerrado. Ayer se dijo que Almeyda ya era el técnico de Monterrey, pero no. Llegó también el presidente administrativo del club, que es el que pone la plata”, explicó el periodista mexicano.

Sin embargo, alertó que en esa reunión los delegados de Rayados fueron puestos en conocimiento de que el entrenador cuenta también con una oferta del fútbol de Arabia Saudita que sería superadora desde lo económico, principal motivo por el que todavía no pudieron cerrarlo.

#ComentarioAlDíaMTY | "¡SI CIERRAN A ALMEYDA SE ACABÓ, ES ALMEYDA, SINO CIERRAN A ALMEYDA VAN POR MOHAMED!"🧐



🗣️"Ya terminó la reunión en Madrid, les fue bien, pero no lo han cerrado. Ayer dijeron que Almeyda ya es técnico del Monterrey, no, no por ganar una nota le vamos a… pic.twitter.com/T9FRxrlUxB — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 8, 2026

¿Qué otras opciones maneja Monterrey para el cargo de DT?

Aunque Matías Almeyda sigue siendo el objetivo principal, por lo que buscarán afinar los números y estar en condiciones de competir económicamente con el fútbol árabe, entendiendo que a nivel deportivo el DT elegiría regresar a México, la dirección directiva de Monterrey maneja por estas horas un Plan B.

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Se trata de Antonio Mohamed, entrenador que actualmente se encuentra dirigiendo al Toluca, equipo con el que viene de conseguir la clasificación a la final de la Copa de Campeones de Concacaf y también compite por el título en la Liga MX, aunque cayó ante Pachuca 1-0 en la ida de cuartos de final de la Liguilla.

Si también se frustrara esa alternativa, en Rayados manejan entonces una lista de segundo orden con entrenadores como Robert Siboldi, Nicolás Larcamón, Ignacio Ambriz y Martín Anselmi.

Los números que dejó Almeyda en Sevilla

Muy limitado en la posibilidad de incorporar refuerzos y habiendo visto partir a figuras importantes al momento de su arribo, como fue el caso de la salida de Loic Badé rumbo a Bayer Leverkusen, Matías Almeyda dirigió al Sevilla en 29 partidos oficiales en los que cosechó 8 victorias, 7 empates y 14 derrotas.

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Si bien el equipo nunca estuvo en puestos de descenso, la derrota ante Valencia que derivó en su despido lo dejó a solo tres de la zona roja. Además de la polémica que generaron sus dos expulsiones en LaLiga, la última de ellas con una suspensión que todavía no hubiese terminado de pagar si continuaba en el cargo.

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