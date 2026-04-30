Por qué está Jürgen Klopp en Red Bull Bragantino vs. River por la Copa Sudamericana 2026

Por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, River Plate afronta este jueves un duelo crucial en su visita a Red Bull Bragantino en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques. Los dos máximos candidatos a liderar el Grupo H chocan por primera vez en esta instancia.

Ante un gran marco con ambas hinchadas, destacará la presencia de Jürgen Klopp en uno de los palcos. El entrenador alemán de 58 años acompaña al combinado brasileño y este jueves será testigo del duelo ante los dirigidos por Eduardo Coudet.

Retirado de los banquillos tras su exitoso paso por Liverpool hasta 2024, Klopp se mantiene ligado al deporte de la redonda, aunque desde otro rol. Ahora, forma parte de Red Bull en su cargo de Jefe Global de Fútbol, con Bragantino en su universo de tareas, motivo por el que está en Sudamérica.

Jürgen Klopp en su nuevo rol en Red Bull. (Foto: Getty)

Sin ir más lejos, el alemán había estado presente el último domingo 26 de junio en el mismo escenario en lo que fue derrota por la mínima para los de Bragança Paulista ante Palmeiras. El Flaco López fue el autor del único gol en ese duelo en el que Klopp no pasó desapercibido.

Qué hace Jürgen Klopp en Red Bull

Luego de su salida de Liverpool, con la decisión tomada de dejar de dirigir, el alemán aceptó el cargo de Jefe Global de Fútbol en la empresa austríaca Red Bull. En octubre de 2024 anunció su pase a la mencionada compañía y comenzó a ejercer su rol en 2025.

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En este rol, Klopp supervisa las actualidades de los equipos que forman parte del conglomerado. Aporta su experiencia en cuanto a la forma de juego, los entrenamientos y asesora incluso sobre fichajes de jóvenes futbolistas con posibilidad de reventa.

RB Leipzig (Alemania), Red Bull Salzburgo (Austria), New York Red Bulls (Estados Unidos) y Red Bull Bragantino (Brasil) son los clubes que forman parte de la empresa. Además, FC Liefering (Austria), el RB Omiya Ardija (Japón) son las adiciones más recientes, mientras que de Leeds United (Inglaterra) tienen participación minoritaria.

Así está el grupo de River en la Copa Sudamericana

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