Instagram le sacó más de 16 millones de seguidores a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

La medida afectó a todos los usuarios del mundo y los dos astros fueron de los más afectados. El portugués sigue siendo el más seguido de toda la red social.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos personajes más relevantes del fútbol en los tiempos de redes sociales, perdieron alrededor de 16 millones de seguidores en Instagram en los últimos tres días y la cifra puede aumentar. Los dos astros fueron víctimas de una medida de Meta, que impactó en todos los usuarios de la plataforma.

El miércoles 6 de mayo, miles de personas detectaron una caída en sus seguidores. Esto se debe a una “limpieza” masiva de cuentas falsas, bots y perfiles inactivos ejecutada por Instagram. Si bien es una política que se aplica desde hace años, esta última tuvo un impacto mucho mayor.

Por el lado del argentino, su cuenta pasó de tener más de 512 millones de seguidores a 505 millones. La caída del Bicho fue aún mayor, ya que se trata del personaje con más seguidores en la historia de la red social a nivel mundial: pasó de 673 millones a 664 millones.

Una “limpieza” que afectó a todo el mundo

La medida de Meta no discriminó entre celebridades y usuarios comunes: todos se vieron afectados, principalmente quienes tienen cuentas con varios años de antigüedad. Esto se debe a que, a lo largo de los últimos años, muchas cuentas quedaron inactivas, pero no cerradas. Instagram se encargó de hacerlo.

Además de jugadores de fútbol, la “purga” también afectó a estrellas de otros ámbitos como Justin Bieber, Selena Gómez, Kylie Jenner y hasta el propio Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta Platforms (anteriormente Facebook Inc.), la compañía que maneja Instagram.

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Qué dijeron desde Meta

Semanas atrás, Meta anunció que buscaría limpiar la plataforma para combatir el spam y ofrecer métricas más auténticas a creadores y anunciantes. Sin embargo, no informó oficialmente una “purga” especial programada para estos últimos días, pese a la notoria caída en los seguidores de la mayoría de los usuarios.

“Como parte de nuestro proceso rutinario para eliminar cuentas inactivas, algunas cuentas de Instagram podrían haber notado actualizaciones en sus conteos de seguidores. Los seguidores activos no se ven afectados, y cualquier cuenta suspendida restaurada se incluirá nuevamente en el conteo después de la verificación. Gracias por su paciencia y nos disculpamos por cualquier inconveniente”, explicó un vocero de la compañía.

En síntesis

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo perdieron 15 millones de seguidores en Instagram en tres días.

y perdieron en Instagram en tres días. Meta eliminó masivamente cuentas falsas, bots y perfiles inactivos el 6 de mayo.

eliminó masivamente el 6 de mayo. La cuenta de Messi bajó a 505 millones y la de Ronaldo a 664 millones.