Boca y River se vieron beneficiados por un cambio de reglamento que oficializó FIFA

A través de un comunicado oficial, el ente regulador del fútbol internacional confirmó un cambio respecto a la cesión de jugadores a sus selecciones.

Comenzó a disputarse el último mes de competencia para los equipos del fútbol argentino que se encuentran en zona de definición, ya que varios de ellos pelean tanto por ganar el Torneo Apertura, como también por clasificar a la siguiente instancia en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

En este sentido, teniendo en cuenta la inmediatez del Mundial 2026, hubo un cambio en el reglamento de FIFA que beneficia a Boca, River y al resto de los equipos que deben ceder futbolistas a sus selecciones para iniciar con la preparación de cara al inicio de la Copa de Mundo.

Es que, en primera instancia, FIFA determinó que los clubes debían ceder a los jugadores a partir del 25 de mayo, para que así tengan tres semanas de entrenamiento junto a sus selecciones. Debido a que las competencias terminarán el 30 del mismo mes, hubo un aplazo para las cesiones.

“El periodo de descanso, preparación y cesión obligatoria de los jugadores para el Mundial de la FIFA 2026 empezará el 25 de mayo de 2026, día después del último partido oficial con sus clubes. Se aplicarán excepciones a la cesión obligatoria en el caso de los jugadores que participen en las finales de las competiciones de clubes de su confederación hasta, inclusive, el 30 de mayo de 2026, y dependiendo de la aprobación de la FIFA”, dice el comunicado.

De esta manera, los clubes argentinos que disputan competencias internacionales podrán contar con sus jugadores de cara a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que se disputarán entre el 26, 27 y 28 de mayo.

Además de River y Boca, también Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza y Lanús son los equipos beneficiados debido a que tienen jugadores que fueron convocados por sus selecciones nacionales en la fecha FIFA de marzo, que fue la primera del año.

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En el caso del Millonario, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez serían los convocados. Por el lado del Xeneize, Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Adam Bareiro son quienes podrían participar de la Copa del Mundo.

Estudiantes de La Plata, por su parte, tiene a Fernando Muslera como una fija en la convocatoria de Marcelo Bielsa para Uruguay, mientras que José Canale de Lanús y Álex Arce de Independiente Rivadavia de Mendoza podrían integrar la lista de la Selección de Paraguay.

Datos claves

FIFA postergó la cesión obligatoria de jugadores al 30 de mayo por el Mundial 2026.

postergó la cesión obligatoria de jugadores al 30 de mayo por el Mundial 2026. Boca y River contarán con sus convocados para los partidos del 26 al 28 de mayo.

contarán con sus convocados para los partidos del 26 al 28 de mayo. Los futbolistas Paredes, Merentiel y Bareiro son los posibles convocados mundialistas de Boca.