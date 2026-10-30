Nuevo estadio para que el Club Argentino de Madrid juegue su partidos de local

La dirigencia del Granadero recibió el visto bueno de la Real Federación de Fútbol de Madrid para presentarse en la Ciudad Deportiva de Torrejón de Ardoz.

El Club Argentino de Madrid nació hace ya más de tres años y desde el primer día se transformó en un refugio de para toda la comunidad argentina en España. Paso a paso va creciendo y buscando dejar su huella. Tanto la Primera como el Juvenil consiguieron ascender (hoy integran la Primera Regional) y esta temporada se incorporaron dos nuevos planteles a la estructura del club.

Uno de los grandes sueños es poder contar con un espacio propio donde construir canchas y una sede social. Mientras tanto, hizo de local en Alcalá de Henares y en distintas canchas de Madrid, pero en los últimos días se concretó un gran paso al conseguir que la Real Federación de Fútbol de Madrid le autorice el uso de la Ciudad Deportiva de Torrejón de Ardoz, una localidad ubicada a 30 kilómetros de la capital española.

Se viene el estreno con sorpresas en la nueva cancha

Esta Ciudad Deportiva fue construida recientemente por lo cual las instalaciones están en perfecto estado. Allí hará de local el primer equipo y el Sub 23, uno de dos planteles que se acoplaron en esta temporada (el otro es el Sub 16). El Granadero jugará por primera vez este domingo 1° de noviembre frente al Club Deportivo Unión Europa Sanse. El partido, correspondiente a la octava fecha, comenzará a las 10 horas en Argentina (14:00 de España).

El Club Argentino está organizando una gran jornada para este estreno, con sorteos y regalos que aportarán los sponsors que apoyan al Granadero. La entrada es libre y gratuita y se espera mucho celeste y blanco, banderas y bombos en la tribuna del nuevo estadio.

El estadio cuenta con una tribuna con capacidad para más de 700 personas. (Foto: Ayuntamiento Torrejón)

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Ser socio del Club Argentino desde cualquier lugar del mundo

Más allá de que sea un club español, cualquiera que quiera ser parte de esta aventura que se inició en 2023 puede asociarse y colaborar para que el Club Argentino siga creciendo. El trámite se puede realizar en la web del club, con un costo de 3 euros mensuales, que quienes quieran asociarse desde Argentina lo podrán pagar en pesos para hacer más fácil el trámite.

Además de colaborar para empezar a cristalizar el sueño de tener una cancha propia, los socios van a recibir una serie de beneficios, tanto si están en España como si viven en Argentina u otro país del mundo:

Carnet Oficial Digital y Certificado de FAN ARGENTINO.

y Certificado de FAN ARGENTINO. Tu nombre aparecerá en el MURO DIGITAL GRANADERO.

Formarás parte de un grupo de difusión de WhatsApp.

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en nuestra tienda online. Acceso al CLUB GRANADERO DE BENEFICIOS.

Con la primera compra de una camiseta, tendrás gratis la personalización.

Participarás de sorteos de indumentaria y merchandising oficial del club.