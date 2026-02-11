Japón revolucionó el fútbol con un cambio en el reglamento que elimina los empates en su liga

Para el 2026, en el centenario de la J-League, la Japan Football Association, federación que regula el fútbol profesional de Japón, decidió hacer un particular cambio en el calendario de la liga ya que quieren que las fechas coincidan con las del fútbol europeo, y es por eso que el primer semestre del año tendrá un torneo de transición.

De cara a este certamen que finalizará un mes antes del inicio del Mundial, la JFA revolucionó el fútbol local con un cambio en el reglamento, ya que únicamente por este torneo de transición no habrá empates, sino que en caso de igualdad habrá definición por penales.

Con este nuevo formato, en caso de empatar en el tiempo reglamentario, cada equipo sumará un punto como solía ocurrir, mientras que el club que se quede con la definición de penales sumará un punto extra, por lo que se irá con dos unidades si gana la tanda.

Este formato ya se inauguró con el encuentro entre Kyoto Sanga y Vissel Kobe que terminó 1 a 1 en los 90 minutos de juego. Para definir a un ganador, fueron a los penales, en donde el Kobe se quedó con la victoria, por lo que sumó un punto bonus en la tabla de posiciones.

Además, este estilo de desempate se dio en otros tres partidos correspondientes a la primera fecha de la J-League. Tras empatar ante Kashima Antlers, Cerezo Osaka y Okayama respectivamente, FC Tokyo, Gama Osaka y Avispa Fukuoka sumaron un punto bonus, por lo que tienen dos unidades en el certamen.

El cambio en el calendario de la J-League

Debido a que buscan igualar el formato del calendario europeo, luego de la Copa del Mundo que se disputará a mitad de año, la J-League comenzará en agosto y terminará a finales de mayo, mientras que sus mercados de pases serán entre julio y agosto, y el segundo en enero.

